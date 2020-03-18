特朗普不滿北京驅逐美記者 外媒盘问耿爽

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三(3月18日)批评中国驱逐美国三大报记者的决定。

他说:「这件事让我不太开心。我自己跟这三家媒体都有争端。大家也都很清楚。但我一点都不喜欢看到这种做法。」

特朗普过去经常公开在记者会上谴责記者，并將他不滿的报导贴上「假新闻」或「人民敌人」的标签。

而在中国外交部18日的例行记者会上，外媒针对这个事件穷追猛打，连番提了超过20个问题，担心中美关系持续恶化影响在中国的新闻工作。

中国外交部发言人耿爽反复强调，这是必要的制裁，「造成当前的局面，起因和责任都不在中方」。他也要有意见的媒体向美国政府反映。

有记者质疑中方做法违反《中华人民共和国宪法》第35条规定了言论和出版自由，耿爽也强力反击。

他反问记者:「你作为外国驻华记者，应该知道你们在华报道到底有没有自由。如果说外国媒体和外国记者在华没有新闻自由和言论自由，那么大家每天看到的外媒发表的大量关于中国多元化的报道是从哪儿来的？不是你们写的吗？你们难道不自由吗？」

措施不对等?

美国国务卿蓬佩奥18日称，中方采取的措施和美方采取的措施不对等。他认为，被美方列为「外国使团」的中国媒体都属于中国的宣传机构，而中方反制措施中涉及的美国媒体，都是被美国政府和美国总统指责的媒体，显而易见，它们不是美国政府机构的一部分。

针对这点，他谴责美国政府对中国媒体进行「无理打压」。他说:「按照美方有些人的逻辑，那这些媒体是不是听命于美国政府？他们和美国政府、美国利益集团之间是什么关系？」

他并未正面回应北京是否把这几家媒体也当作「外国使团」，只一再重申，这是一种反制措施。

中国虽然要求美国《纽约时报》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》有关记者10天内交还记者证，但未要求他们10天后离境？

耿爽提到，当初美方要求中方60名记者限期离境没得协商，但中方「处理会更加通情达理，也会更具有人道主义精神」。

耿爽也重申，这些记者被限制不能在香港、澳门特别行政区从事新闻报道工作，是依据「一国两制」和《基本法》享有的外交事权，没有原则抵触的问题。他也解释这不会影响现在在香港工作的外国记者。

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)