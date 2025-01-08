特朗普不排除武力夺回巴拿马运河 巴外长：主权“不容谈判”

（德国之声中文网）“我们的运河主权不容谈判，”巴拿马外交部长哈维尔·马丁内斯-阿查（Javier Martínez-Acha）在周二（1月7日）晚的新闻发布会上表示。

“运河的控制权只属于巴拿马人，而且将一直如此，”马丁内斯-阿查强调，运河服务于人类和世界贸易。

去年 12 月，特朗普称巴拿马运河的过境费非常不公平，并称如果不能得到公平对待，运河的控制权应交还给美国。

周二，这位共和党人在佛罗里达州海湖庄园举行的新闻发布会上表示，他不会排除使用军事行动来控制巴拿马运河的可能性。特朗普将于 1月 20日返回白宫。当记者问他是否可以承诺不会使用军事或经济力量时，特朗普说：“不。”

“我现在不会承诺这一点。也许，也许你必须做点什么，”这位候任总统补充道。

“巴拿马运河对我们国家至关重要。它由中国运营，”特朗普抱怨道。

巴拿马运河是世界上最重要的贸易路线之一，由美国在 20 世纪初建造，后来逐渐移交给巴拿马。香港的长江和记实业自1997年以来获得了运河入口处两个港口的特许运营权。

巴拿马收取的费用被认为符合市场价格，因为是根据通过船只的大小和重量计算。

（德新社、路透社等）

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