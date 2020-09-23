 特朗普不想“让位” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2020

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时政风云

特朗普不想“让位”

谁愿意在选举前就谈论可能的失败及其后果呢？美国总统特朗普则是以近乎威胁的方式不直说是否接受选举结果。

USA Präsident Donald Trump Wahlkampf PK (Tom Brenner/Reuters)

特朗普：咱们走着瞧！

（德国之声中文网）对于他选举失败是否会痛痛快快地撤离白宫这个问题，美国总统特朗普（Donald Trump）始终采取回避的态度。当记者提问：如果其民主党对手拜登（Joe Biden）11月3日选举获胜，他是否会和平让位时，特朗普说"到时候走着瞧"。

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在最新发布的皮尤全球民调中，美国对新冠疫情的处理获得差评。默克尔名列前茅。普京和习近平获评甚差，但好过特朗普。

在特朗普正式接受提名成为共和党总统候选人之后，这一场充斥着谎言、恐惧和混乱的选战就算是真正打响了。德国之声评论员Ines Pohl认为，这场战役最终很有可能是以特朗普成功连任结束。

特朗普延续之前对邮寄投票的批评，提议延后总统大选，遭各方抨击。有专家指出，这位美国总统面对经济下滑、支持率落后，想要借此转移话题焦点。遭炮轰后，特朗普急忙改口，称并不想延迟大选。

本周六在美国得克萨斯，一场支持特朗普的游船行动在风浪中发生了事故：数艘游船沉没。

连月来，现年74岁的美国总统一直对邮寄投票的合法性表示置疑。由于因新冠疫情的原因，当下邮寄投票可以说比以往更为重要。但是特朗普则一再强调邮政投票增加选举舞弊的可能性，不过他却拿不出任何证据。

由最高法院决定选举结果？

现在特朗普又表示，他希望选举最终在最高法院结束。他补充说，这也是为什么最高法院再次保持九名法官的原因。前任大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世仅数天后，特朗普便计划迅速任命新人选一事引发激烈争议。

特朗普希望尽快填补这一空缺的职位，但是民主党人和部分共和党人则要求等到总统选举结束之后。美国最高法院共有9名终身制大法官。金斯伯格法官逝世之后，剩下的八位法官中，有五位被认为是保守派。特朗普可以通过任命来巩固最高法院中的保守派力量。迄今为止，特朗普已经新任命了2名大法官。

拜登不再感到惊讶

特朗普的民主党挑战者拜登对特朗普的表态嗤之以鼻。在特拉华州威尔明顿市，拜登向记者感叹到："我们这是生活在一个什么样的国家啊？" 他说，特朗普一些有失理性的言论已经不再让他感到惊讶。

7月份在接受福克斯新闻频道的一次采访时，特朗普就已经表示并不是在任何情况下都会承认选举结果。他当时说，他既不会肯定也不会否定。拜登竞选团队的表态则和夏季的立场相同："由美国人民决定这次大选。美国政府完全有能力将未经授权的人员送出白宫。"

如同乔治·W·布什？

许多人现在期待特朗普被押送出白宫这样不太现实的场景，但是也有一些人则回想20年前的那一次总统大选。在2000年11月大选中小布什以微弱多数胜选数周之后，才在12月最高法院做出裁决之后正式成为美国总统。

李京慧/李鱼( 德新社，路透社，法新社)

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