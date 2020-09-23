（德国之声中文网）对于他选举失败是否会痛痛快快地撤离白宫这个问题，美国总统特朗普（Donald Trump）始终采取回避的态度。当记者提问：如果其民主党对手拜登（Joe Biden）11月3日选举获胜，他是否会和平让位时，特朗普说"到时候走着瞧"。

连月来，现年74岁的美国总统一直对邮寄投票的合法性表示置疑。由于因新冠疫情的原因，当下邮寄投票可以说比以往更为重要。但是特朗普则一再强调邮政投票增加选举舞弊的可能性，不过他却拿不出任何证据。

由最高法院决定选举结果？

现在特朗普又表示，他希望选举最终在最高法院结束。他补充说，这也是为什么最高法院再次保持九名法官的原因。前任大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）去世仅数天后，特朗普便计划迅速任命新人选一事引发激烈争议。

特朗普希望尽快填补这一空缺的职位，但是民主党人和部分共和党人则要求等到总统选举结束之后。美国最高法院共有9名终身制大法官。金斯伯格法官逝世之后，剩下的八位法官中，有五位被认为是保守派。特朗普可以通过任命来巩固最高法院中的保守派力量。迄今为止，特朗普已经新任命了2名大法官。

拜登不再感到惊讶

特朗普的民主党挑战者拜登对特朗普的表态嗤之以鼻。在特拉华州威尔明顿市，拜登向记者感叹到："我们这是生活在一个什么样的国家啊？" 他说，特朗普一些有失理性的言论已经不再让他感到惊讶。

7月份在接受福克斯新闻频道的一次采访时，特朗普就已经表示并不是在任何情况下都会承认选举结果。他当时说，他既不会肯定也不会否定。拜登竞选团队的表态则和夏季的立场相同："由美国人民决定这次大选。美国政府完全有能力将未经授权的人员送出白宫。"

如同乔治·W·布什？

许多人现在期待特朗普被押送出白宫这样不太现实的场景，但是也有一些人则回想20年前的那一次总统大选。在2000年11月大选中小布什以微弱多数胜选数周之后，才在12月最高法院做出裁决之后正式成为美国总统。

李京慧/李鱼( 德新社，路透社，法新社)