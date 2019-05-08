特朗普不依不饶 贸易战“打打谈谈”

（德国之声中文网）美国贸易代表赖特希泽在华盛顿通报说，特朗普总统指令，将对所有余下中国进口商品启动征收特别关税程序。所涉商品总额约3000亿美元（268亿欧元）。不过，这并不是最终决定。

本周五（5月10日），为期两天的最新一轮美中华盛顿贸易谈判无果而终。美国时间当天零时起，特朗普此前宣布的对价值2000亿美元的中国进口商品征收的特别关税从10%增至25%。

对另外价值500亿的进口商品此前已加征25%惩罚性关税。这样，被征特别关税的已占中国对美出口的一半。除最新加征税措施外，特朗普还威胁要对全部中国商品加征25%关税。他指控中方背弃此前数月谈判中已达成的协议，收回承诺、欲重新谈判。

谈判或会继续

特朗普称最新一轮谈判"坦率和富于建设性"。不过，他同时在推文中明确表示，暂时仍将维持对中国商品加征关税的做法。他称，是否会重新取消，"取决于后续谈判的结果"。特朗普宣布，未来将继续谈判，他与中国主席习近平之间仍有"坚强的关系"。

特朗普周五在推特上这样谈到美中谈判："没有理由操之过急"，最终，中国人会向美国人支付加征关税，使大笔金钱流入美国国库。

围绕此议题，特朗普发出一系列推文，其中某些内容多次重复。这位美国总统曾这样写道：关税会使我们国家更强大而不是削弱，"你们就放宽心看热闹吧！"他称，即使关税看上去使人惊心动魄，也会比传统的贸易协定给美国带来更多财富。

来自北京的声音

中国首席谈判代表刘鹤批评美方提高关税。他对央视表示，在目前局势下采取该做法，"不是解决问题的好办法"，"不利于中国、不利于美国、不利于世界。"

不过，刘鹤在华盛顿强调，中方将以理性的态度对待中美经贸摩擦，也有信心解决某些分歧，"现在的谈判已经进入具体的文本阶段"。他称，"我想，希望是有的。"他指出，中美两国国民经济在某种意义上是一个完整产业链的组成部分，是"一损俱损"的关系。

这位中国副总理同时强调，中国政府不会坐视冲突激化，会采取"必要反制措施"，不过他未详加说明。他也强调，中国"在重大原则问题上绝不能让步"，"中国不怕，中华民族也不怕"。

中国官媒《人民日报》在周六（5月11日）针对贸易谈判发文称，"中国不会屈服于任何极限施压"。

新华社则针对刘鹤提到的中美贸易谈判三大分歧（消加征关税、贸易采购额、协议文本的平衡性）评论称，"打打谈谈可能将是中美解决经贸摩擦的常态"。

伤及世界经济

由于美国对华出口总量远小于中国对美出口，北京无法实施等量报复。2018年美国对华出口商品总额为1200亿美元。目前，这些出口商品均已被课以"反制关税"。而中国对美国的出口总额为5390亿美元。

美中贸易冲突激化数天来已震荡国际金融市场，也将对德国经济造成影响。尤其是宝马和戴姆勒这样的将其在美生产的车辆输往中国市场的汽车制造商更首当其冲。由于互征特别关税会掣肘中国经济，德国出口产业也将被殃及。

国际货币基金更是指出，美中贸易冲突加剧是对"世界经济的威胁"。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。

大国较量 中美贸易战大事记 再度延长谈判 不过，历经3个月的反复谈判拉锯后，中美两国在2月底依然没有就贸易争端达成妥协。不过，参与谈判的中国副总理刘鹤、美国总统特朗普都表示，谈判在多个方面都取得了“重大进展”，但是仍有不少工作需要完成。因此，双方决定再次延长谈判，美方也表示推迟原定3月1日对部分中国商品提升关税的期限。

大国较量 中美贸易战大事记 《外商投资法》出台 2019年3月召开的全国人大会议上，最受外界关注的就是《外商投资法》出台。该法案从第一次提出草案到最终表决通过，仅仅历时3个月。这部法律保护在华外资企业不受不公平贸易手段、强制技术转让、窃取知识产权行为的伤害，回应了美国方面的诉求。但是，欧美商界对新法的实施依然满腹狐疑。

大国较量 中美贸易战大事记 谈判进展依然缓慢 2019年3月初，有消息传出称，特朗普与习近平将在3月底会晤，美中两国将正式就贸易争端签署协议。但是很快又有消息称，“签约峰会”至少要延期到4月底。4月初，中方谈判代表刘鹤再赴美国与特朗普会谈。美方则对某些特定议题的磋商进度感到不满意。

大国较量 中美贸易战大事记 5月中旬见分晓? 2019年5月1日，美国财长姆努钦透露，与中方的谈判“富有成效”；中国副总理刘鹤即将再次飞赴美国，参加“可能是最后一轮的谈判”。美国媒体披露称，双方已经十分接近达成共识，协议很有可能在5月10日前出炉。路透社则从知情人士处获悉，双方最后的分歧点在于协议是否包含强制执行机制，以及美方何时取消对华附加关税。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普突然宣布加关税 2019年5月5日，就在各界都以为中美贸易争端即将见曙光之时，美国总统特朗普突然表示，中美贸易谈判进度太慢，因此要在5月10日把美国对中国进口商品征收的关税提高到25%。全球股市应声下跌，中方甚至一度考虑取消谈判。 作者: 苗子, 文山



凝炼/王凡（德新社、美联社、路透社等）