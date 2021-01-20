特朗普下台后的8种命运

（德国之声中文网）遇上新冠、得上新冠、大选失败、推特脸书帐号被禁、翻盘无力、再次被弹劾。—— 如果说特朗普当总统的最后一年是一场“真人秀”的终结篇，那其中绝对不缺属于终结篇的高潮与惊悚。如今再次面对弹劾程序的特朗普，无论结局如何，至少在接下来的4年肯定与白宫的椭圆形办公室无缘了。离开了白宫，等待特朗普的会是什么呢？我们做一下合理和大胆的猜想。

1：官司缠身

美国的司法制度赋予了在任总统豁免权，目的主要是让他一心一意治国理政，不太需要担心面对司法诉讼。严格地说，特朗普卸任后，他的这种豁免权就没有了。如此一来，特朗普和其家族成员以及幕僚圈子就有可能面对严重腐败、滥用职权、逃税漏税的指控。

这还是轻的，部分美国国内的声音认为，特朗普在执政期间犯下了“叛国罪”，比如他导致了支持者冲击国会山血腥暴力事件的爆发，还有他和家人及团队涉及通俄、为调查拜登之子亨特施压乌克兰等等，都有可能让他面对牢狱之灾。现在各界关注的焦点是：2021年1月20日履新的拜登政府是否会对他进行全面清算。

在美国历史上，迄今只发生过总统被刺杀，但还没有过卸任总统被清算的情况。候任总统拜登最近巧妙地回答了相关问题，他说：司法部不是我个人的，是人民的，他不会告诉司法机关是否应该针对某一个人展开调查。这其中的言外之意当然包括：如果司法机关要针对特朗普展开行动，他也没办法。目前许多针对特朗普的司法调查都是在美国州级层面上进行的，对此美国总统也确实无法公开正式的施加影响。

全世界的特朗普大厦冠名权 就是一笔不小的收入

2：重返商界

虽然特朗普口口声声说，当总统让他损失了30到50亿美元，但他毕竟还是个商人。政界玩不转，商人拆东墙补西墙、利用圈内交易和政策红利发大财的本事，当了4年总统的他应该还没有忘。而且，卸任后的他不得不面对即将到期的数亿美元的还款压力，虽然他说这只占他全部财富的“一小部分”。

特朗普旗下商业集团仍然拥有着众多酒店和高尔夫度​​假村，许多业务收入都直接和旅游度假有关。我们知道受新冠疫情冲击最严重的也包括这些行业。新冠不仅结束了他的总统生涯。据福布斯报导，特朗普的个人财富受新冠影响，可能最多会缩水10亿美金。如果特朗普真的是像他过去15年的报税单所说的，有10年时间完全没赚到钱。这位当总统已经相当过瘾的商人，该想想怎么挣钱养家了。

特朗普和媒体 是一对冤家（资料图片）

3：自设媒体

有许多人说特朗普把经商、选战和当总统都当作“真人秀”来搞，这话不是没有道理，特朗普相当喜欢的三个东西：观众，镜头和作秀。卸任后，主流媒体的镁光灯逐渐从他身上离开，可能会让特朗普为了继续这场“真人秀”来设立自己的媒体公司。毕竟他在这方面是轻车熟路，当年就是靠着一手炮制的“学徒”系列真人秀名噪一时。那句“你被开除了”，成为了此后众所周知的经典台词。

此次败选，也应该让他意识到了没有媒体支持的劣势。所以说他有可能新成立一家新闻台，或者与现有的一家新闻机构合作。无论如何，他的潜在受众是有的，而且数量还不少，参与性和互动积极性也十分高涨。早在2016年，特朗普当时考虑到败选的可能性时就已经把创办媒体作为选项了。虽然我们目前不知道这个媒体是One American News Network还是Newsmax还是他另设炉灶单开Trump TV，但是有一点已经非常明确：媒体的导向绝对是保守的。

4：海外扩张

特朗普执政期间，在海外虽然树立起了许多敌人，比如习近平和许多伊朗人。但也结交了许多的“朋友”。许多国家更是按照他的模样，选出了自己国家版本的“特朗普”，比如巴西和波兰的现任总统。

也正是由于特朗普在许多国家人气很高，对于当总统期间，因为避嫌而无法经营和扩张海外业务的这位美国前总统来说，卸任后在其它国家出售商业地产冠名权，促成更多“特朗普大厦”拔地而起是最快，也是最容易的来钱方式之一。估计，一个冠名项目就能为他带来每年50至上百万美元的收入。这类海外收入目前有来自他在苏格兰和爱尔兰的高尔夫球场，也有来自阿联酋、菲律宾、印度、土耳其、阿塞拜疆和巴拿马。

当然，这种海外扩张也有可能一不小心变为海外逃亡。败选前，特朗普在一次选战活动上说，如果输给了拜登这位“历史上最糟糕的总统候选人”，他可能会离开美国。无论如何，现在我们知道，以他的名气，走到哪里都不会没饭吃。

5：演讲出书

就算不流亡国外，在全球各地做做演讲，出席一下政商界的活动，拿拿出场费也是一笔不小的收入，而且还能让人不至于逐渐淡忘这位政商界的奇人。在这方面，奥巴马、克林顿夫妇、包括拜登已经做出了榜样。卸任后， 奥巴马光是靠出售回忆录的版权就进帐超过6000万美元，创造了美国总统回忆录的最高竞价记录。除了出书，出门做演讲也能给奥巴马带来每次大约40万美元的收入。要知道，当年他当总统时的年薪也不过40万美元。拜登虽然曾自称为“国会里最穷的人”，但他在结束副总统任期后通过出书和巡回演讲，三年就进帐超过1700万美元，远超他当副总统时的收入。

这条路，如今的特朗普也能走通。毕竟这是美国历史上……不！可能是人类历史上最受争议的一位总统。有争议的人，永远能吸引人们的目光。把这种注意力变为白花花的银子，对于特朗普来说应该是信手拈来。

6：仇人报复

这个属于比较大胆的猜想。原因是特朗普执政期间树敌无数。近一点说，这位美国总统在执政的最后一年下令定点清楚了伊朗最有权力的指挥官卡西姆·苏莱曼尼(Qassem Soleimani)，之前还干掉了叙利亚恐怖军事组织IS的领导人巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）。

而无论是伊朗还是伊斯兰国IS，估计都对特朗普恨之入骨。虽然历届美国总统卸任后都会继续享受相当高级别的安保，防止他方报复。但是考虑到这位总统在国际社会引起的争议和他喜欢出风头的个人风格。安保人员防止他不被敌对力量刺杀的压力，绝对在历届美国总统中是最大的。

7：享受退休

这虽然是一种可能性，但是对于特朗普这样时刻需要关注的总统级人物来说，也属于一种大胆的猜想：安安静静的享受退休生活。按照美国1958年为了维护卸任总统尊严而推出的“前任总统法”，退休美国总统2017年的时候每年能够拿到大约20多万美元的退休金。当然这些钱对于特朗普来说可能就是出去转一圈，打几场高尔夫的钱。但是我们之前不是说过，他还有各种其它的生财之道和“睡后收入”嘛!

除了退休金，他也将终身享受安保、健康服务和各种办公和出行随员补贴。今年75岁的他也有可能受够了政界的尔虞我诈、虚虚实实。除了偶尔出去做做演讲，他有可能开始筹办自己的博物馆和图书馆，供公众参观学习。也极有可能游走在自己坐落于全球各地的高尔夫球场，悠悠闲闲度过余生。但这绝对属于小概率事件。

如今 特朗普应该有足够的时间打高尔夫球了

8：卷土重来

这是目前许多人最担心的，也是他为什么临到卸任的最后几天还要面对一次弹劾的原因。因为如果弹劾成功，他就永久失去了再次当选美国总统的资格。诸多迹象表明，弹劾案很可能不会成功，特朗普，或者至少他身边的家人，比如人气很高的伊万卡很有可能于2024年重新竞选新一任美国总统。毕竟，许多吃瓜群众都喜欢卧薪尝胆、报仇翻盘的故事。而且两次大选表明，特朗普在美国的群众基础是真真实实的存在。

所以说，无论是重振Trump商业帝国、自设媒体、自我经营还是海外布局，只要特朗普不被打入大牢或者意外狗带，所有的所有，都可以为他卧薪尝胆卷土重来积攒实力。

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眼下的离开 不意味着不会卷土重来

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