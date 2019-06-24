特朗普下一个关税战目标是印度？

（德国之声中文网）周四（6月27日）在飞往大阪的途中，特朗普总统在其总统座机上发表推文说，多年来印度对美国征收"非常高的关税"，而且前不久再次提高了关税，他期待与印度总理莫迪就此举行会谈。

特朗普表示："这是不可接受的，关税必须取消"。自从华盛顿政府取消了印度享有的一些贸易特权之后，新德里政府从六月中旬开始对从美国进口的一系列商品提高了关税。包括杏仁、核桃和苹果在内的28种美国产品受到印度报复性措施的影响。而印度是美国加州杏仁和华盛顿州苹果的第二大市场。

从去年开始， 提高关税就令美国和印度之间贸易争端进入一个新的阶段。美国政府拒绝对印度钢、铝免增关税。特朗普试图以此应对与各国的贸易赤字。

印度因此威胁将提高对某些美国商品的进口关税。不过新德里仍然希望能够通过谈判解决贸易争端，为此一再推迟实施这一报复性措施。自从特朗普本月取消了印度作为美国首选贸易伙伴的地位之后，印度政府做出了回应。

据官方公布的消息，2018年，美国为印度提供了价值1421亿美元（1267亿欧元）的商品和服务。 美国与印度的贸易逆差为242亿美元。

美国实际上希望扩大与印度的贸易关系，以此平衡与中国的贸易。当下特朗普与中国之间的贸易战显然更为激烈。 特朗普和莫迪在大阪G20峰会期间会晤时，贸易关系问题将是双方讨论的主要议题。

李京慧/达扬（法新社）