特朗普上演“王者归来” 拜登民调优势扩大

（德国之声中文网）尽管看上去呼吸并不顺畅，表情还时而略显痛苦，但特朗普还是以凯旋的姿态返回白宫，在阳台上摘下口罩、面对公众。

与此同时，这位74岁的美国总统表示，自己感觉"真的很好"，并发推文奉劝大家"不要害怕新冠病毒，不要让它支配你的生活"。

不过，3天就出院，特朗普的身体是否真的吃得消？他会不会把病毒传染给身边的人？这些都是舆论热议话题，而特朗普及其医生团队方面传出的关于他病情混乱而有限的信息，让人更感眼花缭乱。

可以确定的是，在白宫--或者说白宫纪念品商店--看来，特朗普已经战胜了新冠病毒。据《国会山报》等美媒报道，白宫纪念品商店网站推出"特朗普战胜新冠"纪念币，可供预购。该纪念币售价100美元，按照计划将在大选后的11月14日发货。截至发稿，这一限量版纪念币尚未售空，仍可订购。

目前看起来，11月3日的大选将如期举行。特朗普已经在美国时间周一晚发推特称，将重新投身因病情而搁置的选战中。他的一名发言人也对福克斯新闻（ Fox News）表示，特朗普将参加10月15日与拜登的第二场电视辩论。

拜登：特朗普感染并不令人意外

拜登此前已经表示，只要没有安全顾虑，他愿意参加与特朗普的第二场电视辩论对决。而据CNN等美媒报道，拜登于周一晚表示，特朗普是因为自身原因而感染新冠病毒，指这位共和党人没有好好戴口罩和遵守安全社交距离。他表示，听说特朗普感染新冠后"并不感到意外"。

这位民主党候选人表示，对特朗普发推特告诉美国人"不要害怕新冠"而感到担忧，强调美国已经有超过21万人因为患新冠而死亡。"如果没有改变，那么预计我们到今年年底还会再增加20万病亡者。"

民调明显对拜登有利

对于拜登而言，最近的新发展看上去颇为有利。一项CNN的全国民意调查显示，拜登扩大了其优势。目前距离大选已经只剩不到一个月的时间，57%的受访者表示会支持拜登，41%的人称会支持特朗普。

此前路透社/益普索公布的一项调查也显示，在特朗普新冠病毒检测呈阳性后，拜登的民调支持率领先特朗普10个百分点，领先优势扩大至一个月来最大。约65%受访者认为，如果特朗普更认真对待新冠病毒，他原本可以不被感染。

与此同时，另外一项芝加哥大学哈里斯公共学院的民意调查显示，美国人更多将新冠危机归咎于美国政府，而非中国或者其他国家。56%的受访者认为，美国政府应该为目前的情况负责，将责任归咎于他国政府的占47%，认为世卫组织应该负责的仅有39%。

目前，美国已经确诊超过748万新冠病例，超过21万人病亡。

特朗普身边有谁确诊? 白宫顾问希克斯 白宫顾问霍普·希克斯 (Hope Hicks)10月2日宣布自己确诊，是白宫团队中首位宣布确诊新冠肺炎者。在她宣布确诊消息的几个小时之后，总统特朗普也宣布自己和妻子梅拉尼娅确诊。

特朗普身边有谁确诊? 美国总统特朗普 美国总统特朗普可说是确诊名单中最高级别的白宫官员。他在10月3日宣布确诊，短暂住院3天便在10月5日出院，行走姿势和讲话看起来已经恢复健康。但他一度使用辅助供氧、瑞德西韦、类固醇消炎药地赛米松等被认为重症患者才需要使用的药物。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普妻子梅拉尼娅 第一夫人梅拉尼娅 (Melania Trump)在竞选期间与特朗普朝夕相处，在特朗普确诊之后也很快的被验出新冠肺炎阳性。她在白宫接受初步治疗之后，被判断没有必要进入沃尔特里德医疗中心治疗。

特朗普身边有谁确诊? 特朗普私人助理卢纳 特朗普私人助理卢纳 (Nicholas Luna)的工作是从早到晚都陪伴在特朗普左右。他的工作让他近距离和特朗普接触。在特朗普确诊之后，卢纳也很快的被检验出新冠阳性。

特朗普身边有谁确诊? 竞选经理斯蒂芬 特朗普竞选经理斯蒂芬 (Bill Stepien)在特朗普确诊的同一天被确诊。斯蒂芬确诊的消息震惊了竞选团队，因为在前任竞选经理布拉德帕斯卡尔(Brad Parscale)被撤换之后，他才刚上任两个月左右。

特朗普身边有谁确诊? 总统顾问康威 康威 (Kellyanne Conway)和特朗普同一天确诊。虽然她在几周之前就以「希望多花时间陪伴家人」的理由正式离开白宫，但她曾经出席特朗普提名巴雷特(Amy Coney Barrett)为大法官的白宫活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员提里斯 今年60岁的共和党参议员汤提里斯 (Tom Tillis) 今年将竞选连任，也在特朗普宣布确诊之后确认染上新冠肺炎。他是参议院司法委员会的成员，对于提名程序有表决权。他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员迈克·李 犹他州的共和党参议员迈克·李 (Mike Lee)与特朗普同一天确诊，他也有出席特朗普提名巴雷特的活动。虽然他和提里斯同为司法院委员会的委员，但是他们都因染疫无法出席原定10月5日这周举行的听证会。由于参议院规定委员需亲自到场投票，民主党提议延后提名程序以保障健康安全，但共和党则努力推动提名，称将调整规则让两人可以远端投票。

特朗普身边有谁确诊? 前纽泽西州州长克里斯蒂 克里斯蒂 (Chris Christie)在10月3日确认新冠病毒检测结果为阳性，他说为了预防起见，已经自行住院。他也曾经参与特朗普提名巴雷特为大法官的活动，当时他没有佩戴口罩，也没有与他人保持社交安全距离。

特朗普身边有谁确诊? 共和党参议员强森 今年65岁的共和党参议员强森 (Ron Johnson) 说他在特朗普确诊隔天检出新冠肺炎阳性。作为特朗普的亲近盟友，他也曾经出席特朗普提名巴雷特的活动。

特朗普身边有谁确诊? 白宫新闻秘书麦肯阿尼 麦肯阿尼 (Kayleigh McEnany)在10月5日早上宣布自己确诊，已经开始隔离。这是特朗普宣布确诊之后的第三天，而特朗普也在这天出院，回到白宫。麦肯阿尼说自己没有症状，会在隔离期间继续远端工作。她上一次与媒体见面是在她的检验报告出炉之前几个小时，当时她没有佩戴口罩。



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