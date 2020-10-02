特朗普上演“王者归来” 拜登民调优势扩大

磅礴的音乐、震撼的画面，特朗普戴着口罩从空军一号中走出，以王者姿态返回白宫。白宫纪念商店也顺势推出“特朗普战胜新冠”的纪念币。不过，10月15日即将与这位“美国病人”进行第二场电视辩论的拜登，则提出自己的担忧。
（德国之声中文网）尽管看上去呼吸并不顺畅，表情还时而略显痛苦，但特朗普还是以凯旋的姿态返回白宫，在阳台上摘下口罩、面对公众。
与此同时，这位74岁的美国总统表示，自己感觉"真的很好"，并发推文奉劝大家"不要害怕新冠病毒，不要让它支配你的生活"。
不过，3天就出院，特朗普的身体是否真的吃得消？他会不会把病毒传染给身边的人？这些都是舆论热议话题，而特朗普及其医生团队方面传出的关于他病情混乱而有限的信息，让人更感眼花缭乱。
可以确定的是，在白宫--或者说白宫纪念品商店--看来，特朗普已经战胜了新冠病毒。据《国会山报》等美媒报道，白宫纪念品商店网站推出"特朗普战胜新冠"纪念币，可供预购。该纪念币售价100美元，按照计划将在大选后的11月14日发货。截至发稿，这一限量版纪念币尚未售空，仍可订购。
目前看起来，11月3日的大选将如期举行。特朗普已经在美国时间周一晚发推特称，将重新投身因病情而搁置的选战中。他的一名发言人也对福克斯新闻（ Fox News）表示，特朗普将参加10月15日与拜登的第二场电视辩论。
拜登此前已经表示，只要没有安全顾虑，他愿意参加与特朗普的第二场电视辩论对决。而据CNN等美媒报道，拜登于周一晚表示，特朗普是因为自身原因而感染新冠病毒，指这位共和党人没有好好戴口罩和遵守安全社交距离。他表示，听说特朗普感染新冠后"并不感到意外"。
这位民主党候选人表示，对特朗普发推特告诉美国人"不要害怕新冠"而感到担忧，强调美国已经有超过21万人因为患新冠而死亡。"如果没有改变，那么预计我们到今年年底还会再增加20万病亡者。"
对于拜登而言，最近的新发展看上去颇为有利。一项CNN的全国民意调查显示，拜登扩大了其优势。目前距离大选已经只剩不到一个月的时间，57%的受访者表示会支持拜登，41%的人称会支持特朗普。
此前路透社/益普索公布的一项调查也显示，在特朗普新冠病毒检测呈阳性后，拜登的民调支持率领先特朗普10个百分点，领先优势扩大至一个月来最大。约65%受访者认为，如果特朗普更认真对待新冠病毒，他原本可以不被感染。
与此同时，另外一项芝加哥大学哈里斯公共学院的民意调查显示，美国人更多将新冠危机归咎于美国政府，而非中国或者其他国家。56%的受访者认为，美国政府应该为目前的情况负责，将责任归咎于他国政府的占47%，认为世卫组织应该负责的仅有39%。
目前，美国已经确诊超过748万新冠病例，超过21万人病亡。
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白宫称，感染新冠后，特朗普总统迄今只有“轻微症状”。他的个人医生也相信，这位74岁政治家能无间断继续理政。然而，至少基于两大因素，特朗普总统属于新冠风险群体：高龄及超重。