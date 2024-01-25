特朗普上台将考验欧美关系 德国、欧洲做好准备了吗？

（德国之声中文网）特朗普赢得共和党在新罕布什尔州的初选。由此，11月出现拜登对阵特朗普的可能性再次增加。民意调查显示，特朗普的确可能重掌白宫。而《纽约时报》在达沃斯同政界和商界代表的对话中也得到这样的印象，世界精英已预计特朗普会获胜。对欧洲的许多人来说，这将是惊悚的一幕。

欧洲央行行长拉加德在与法国电视台的采访中表示，如果特朗普胜选，将对欧洲构成"明确的威胁"。比利时总理德克罗1月中旬在欧洲议会的演说中警告，如果"美国第一"2024年再次回来，欧洲将前所未有的孤立。瑞典前首相比尔特在智库欧洲外交关系委员会的一份论文中预计，特朗普胜选会带来广泛的全球性后果。"美国会放弃气候保护政策，扩大对化石燃料的投资。北约--最好的情况下--会停滞。特朗普可能会和伙伴普京和欧尔班会晤。贸易战会加剧。"

加强军事和经济能力

那么，如何为特朗普重返做准备呢？柏林马歇尔基金会办公室主任大卫-魏尔普（Sudha David-Wilp）表示，在军事上，欧洲必须强大起来，必须能处理周边邻国的安全问题。在经济上，欧洲要做好准备应对可能的贸易保护措施。该基金会也受到美国政府、德国政府和欧委会的资助。

德国在野党联盟党议会党团外交政策发言人哈尔特（Jürgen Hardt）担心，德国并未对特朗普再次当选做好准备。"我们过去三年没有为拜登提供的支持，来证明他与欧洲合作的风格比特朗普的对抗风格更成功。我们既没有尝试共同制定对华战略，也没有坚持防御开支的约定。在乌克兰战争的压力下才有所变化。"

特朗普稳固的选民基础或将再次让他入主白宫

恰恰在乌克兰战争的议题上有不少担心。特朗普对此发出矛盾的声调。他曾说过，当总统后要在一天之内结束乌克兰战争。他也威胁会全面暂停对乌援助。与此同时，他又宣布会为基辅提供前所未有的帮助。

大卫-魏尔普则指出，在美国对乌克兰有跨党派的支持--即便众议院共和党人的热情在降温。与此同时，大卫-魏尔普也指出："无论11月谁胜选，我想大多数美国人认为，在对乌军事援助和重建方面，欧洲应承担更大的负担。因为乌克兰在欧洲大陆上。"

与北约的困难关系

欧洲各国也担心特朗普与北约的关系。特朗普上次任期内，差点要退出北约。欧盟内部市场专员布雷顿说，特朗普当总统时曾向欧委会主席冯德莱恩表示，如果欧洲受到攻击，"我们不会来帮助你们"。今年1月在问及如果胜选他是否会为欧洲的北约伙伴提供军事支持时，他说："这取决于他们怎么对待我们。你可以这么看，北约利用了我们的国家。欧洲国家从中得到好处。"

美国问题专家布拉莫（Josef Braml）认为："特朗普视欧洲为敌对者，'它们比中国人还糟糕'，这是他的声调。"布拉莫表示，欧洲必须更团结。但如何应对欧洲内部的分歧呢？布拉莫认为，钱是解决问题的办法："格局要大一些，欧洲应共同举债，为各国提供有条件的资金支持。"

对核保护伞的担忧

布拉莫认为，欧盟如果共同举债，就可以有自己的防御。"目前我们购买美国的F35战斗机，以便继续享有核保护伞。然而如果特朗普入主白宫，这又有什么用呢？我们应当现在就做准备，与法国、波兰达成广泛的军事和经济合作，也争取其它欧洲国家的参与。"

基民盟政治家哈尔特认为，特朗普上台后会撤回对欧洲的核保护伞，这是不现实的。因为没有人希望再次出现核军备竞赛。但如果美国收回核保护伞，那么，欧洲国家就必须考虑扩建或建立核武库。哈尔特认为，目前法国和英国的核武库是不足的，无法与美国的核能力相提并论。他估计，欧洲最终需要为此提供更大的财政开支。

无论如何，特朗普如果再次当选，将对跨大西洋关系构成检验，也考验着欧洲的团结。

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