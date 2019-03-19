特朗普上传视频 遭民主党人炮轰

（德国之声中文网）美国众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）呼吁特朗普总统，删除指责民主党议员奥马尔的言论和关于奥马尔谈及2001年9.11恐怖袭击事件的"无礼"视频。佩洛西表示，特朗普"充满仇恨和煽动性的言论才会真正带来危险。"

上周五（4月12日），特朗普在推特上发布了一段伴随着恐怖音乐的视频。视频中出现了2001年9.11恐怖袭击时的画面，其间插入了奥马尔的一段讲话。这位穆斯林议员在3月份的一次讲话中将这起袭击事件描述为"某些人做了某些事情。"批评者指责奥马尔在提到这次导致近3000人死亡的恐怖袭击时言辞轻率。

"不会施暴"

民主党知名人士指责总统和其他共和党人将奥马尔的讲话断章取义，给这位女议员带来危险。奥马尔说，这段视频的后果是让她受到越来越多的死亡威胁，而且许多威胁与特朗普的视频有"直接"关系。

穆斯林国会议员奥马尔

总统发言人桑德斯（Sarah Sanders）驳斥了总统的言论和视频可能给奥马尔带来威胁的指责。她说：特朗普"当然不会对任何人施暴"。同时，她称奥马尔的讲话"绝对骇人听闻"。桑德斯表示，特朗普对这位议员提出批评是对的，民主党人也应该这样做。

奥马尔自己强调说："任何人，无论他是多么的腐败，多么的不称职或多么的恶毒，都不会危及我对美国不可动摇的热爱。"37岁的奥马尔出生于索马里，2月份，她在一次讲话中将美国对以色列的友好态度归功于亲以色列游说团体的捐款而引起轩然大波。之后，她为自己的这一言论表示了道歉。

李京慧/凝炼（法新社、美联社）