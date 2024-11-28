特朗普上任后北京还有更多经济刺激措施？

北京通过降准降息降低房贷利率，推动经济，扶持房地产业，同时推出10万亿化解地方债举措，但对增长的效应有限。一位分析师表示，市场期待北京保留了一些财政措施，等待特朗普上任后使用。

（德国之声中文网）今年前三季度，中国经济增长未达到北京5%的目标，而是4.8%。

9月，北京再次下调存款准备金率，从而释放流动性约1万亿元。中国官方称今年内两次降准共计向市场提供流动性约2万亿元。与此同时，北京降低政策利率，并降低存量房贷利率，以扶持房地产。

本月早些时候，中国政府推出10万亿元的化解地方债方案，以缓解地方政府的债务危机。

这些措施短期内推高中国股市行情，沪深300指数飙升35%。投资者下注北京会再注资数万亿元刺激内需。

并非真正的刺激措施

新加坡公共政策咨询公司Global Counsel分析师Jiayu Li向德国之声表示，北京所宣布的扶持方案尽管"令人印象深刻"，但主要集中在现存债务重组上，"不能被视为新的刺激措施"。她表示，北京仍低估了地方债的规模，认为是在14.3万亿元的水平。但国际货币基金组织则估计，这一数字达60万亿元，占GDP的47.6%。

牛津大学中国中心研究助理马格努斯（George Magnus）则向德国之声表示，最新举措对增长只会有"微小的效应"，会缓解地方政府削减预算的压力。但他警告北京很快需要采取"极端"步骤解决经济的许多结构性问题。

特朗普加征关税可能引发人民币贬值

美国候任总统特朗普近日表示，他将在1月20日入主白宫的第一天签署行政命令，对中国进口产品额外征收10%的关税。竞选期间，特朗普曾威胁要对所有中国商品加征60%的关税。

路透社访问的经济学家预计，特朗普上台后可能对中国产品征收近40%的关税，这可能导致中国经济增长减少1%。分析师Jiayu Li表示，市场期待，北京在保留更多财政刺激措施，等待明年特朗普就任后再实施。她同时指出，届时措施效果会更有限。

马格努斯则认为，特朗普新征关税不会对中国经济有巨大影响，但可能会导致人民币进一步贬值。

2018年3月特朗普首轮加征关税时，人民币贬值抵消了其部分影响。人民币兑美元汇率下跌了约12%，达到2019年8月前近十年的最低点。华盛顿随后将中国定为"汇率操纵国"，在接下来数月内征收更高关税，直到两国通过谈判在一定程度上缓解了紧张关系。

北京还会采取刺激措施吗？

一些分析师认为，北京还须向经济大幅注资，规模应在5万亿到10万亿元。瑞莲银行亚洲高级分析师卡萨诺瓦（Carlos Casanova）向路透社表示，他认为需要23万亿元的一揽子方案。

许多分析师建议，任何未来的刺激措施都应聚焦于普通家庭的社会福利开支以及扶持深陷困境的房地产领域，而不是传统上的工业投资或基建项目。

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