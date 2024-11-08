特朗普上任冲击台湾半导体？台积电：对美投资不变

特朗普在本届大选成功上演“复仇记”，明年初将再度入主白宫。不过，特朗普选前对台湾的“保护费说”等言论，引发外界担忧。台积电週四回应，该公司在美国投资计画不变。另有消息透露，台湾政府可能会在特朗普就任初期向美方提出新的大规模军购。

（德国之声中文网）特朗普週三（11月6日）宣告再度当选美国总统，但他选前针对台湾半导体产业以及国防开支的相关言论，再度成为讨论话题。全球最大晶圆代工厂台积电（TSMC）8日晚间回应，“我们在美国的投资计划保持不变”，但并未详细说明。

台积电为美国苹果公司及辉达（NVIDIA，又译英伟达）等公司的主要供应商，当前也正在美国亚利桑那州投资650亿美元设立新工厂。

台积电今年4月与美国商务部达成初步协议，其美国子公司获得美国政府66亿美元的补贴，主要用于亚利桑那州的先进半导体生产投资。

特朗普竞选期间曾多次声称台湾“偷走”了美国的半导体生意，批评拜登政府推动的美国芯片法案补贴，并强调只要把关税提升至一定水平，芯片制造商就会自动到美国设厂。这些说法也引发了特朗普就任后，可能会取消补助的担忧。

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不过，美国全国广播公司商业频道（CNBC）引述专家分析指，特朗普“不太可能撤销”拜登政府的《芯片和科学法案》，而是会在关税方面有更大动作。

彼得森国际经济研究所所长波森（Adam Posen）也认为，特朗普不会撤销该法案，但可能对其重新诠释，“以便他们能够以和拜登稍微不同的方式分配资金……但我确实认为，（特朗普政府）在扩大关税方面会采取更多行动，而非扩大产业政策”。

路透社报道，2名知情人士本週早前透露，台积电、格罗方德及至少另一家芯片制造商将从拜登政府推出的《芯片与科学法案》获得最终补助。

台湾或提对美高额军购

除半导体产业外， 特朗普曾称台湾应支付美国保护费，引发舆论热议。

路透社引述消息人士说法，称台湾将在特朗普明年1月宣布就任后达成高额军售。

美台商业协会（U.S.-Taiwan Business Council）会长韩儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，台湾可能在国防方面，尝试与特朗普政府针对大型武器计画进行接触，“做一些重大、大型的事”。

韩儒伯指出，美台商业协会会帮助协调华府及台湾之间的国防交流，并透露相关内容可能会在2025年第一季推出。“这笔军购可被视为头期款，用于吸引注意力”。他称台湾政府可能采购大型平台和大批弹药。

另一位不具名的前美国官员则评估，台湾“极有可能”迅速采取行动，尝试与美国达成一项重大军售交易，以获得特朗普政府的支持，并改变台湾在半导体领域“掠夺美国”的印象。

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除此之外，特朗普新政府的内阁人选，也包含支持台湾的共和党人士，其中最知名的为前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。一名台湾国防人士指出，若像蓬佩奥这样的人在特朗普政府内位居要职，对台湾而言有利，但台湾同时也需要表现出重视国防支出的態度。

对于特朗普的“保护费说”，这名台湾人士认为特朗普可能是意指台湾必须增加国防开支；他说，台湾政府在新年度的新军购案，将是向特朗普展现台湾提升自我防卫意愿的方式。

週二（5日），台湾国防部长顾立雄指出，不论美国总统大选是谁当选，都应该让当选人理解台湾有自我防卫的决心，并在经济、安全以及战略地位上，“让世界看到台湾重要价值”。

中国国台办发言人朱凤莲早前在记者会上对特朗普对台发言的立场表态：“美国究竟是想‘保台’还是‘害台’，相信大部分台湾同胞已经做出理智判断。”朱凤莲指，美国奉行的永远是“美国优先”，“台湾随时可能从‘棋子’变成‘弃子’”。

（路透社、CNBC）

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