特朗普上任之初即退出世界卫生组织？

从候任总统特朗普团队传出的消息尚未得到证实。但世界卫生组织一旦失去美国的支持，将对全球公共卫生体系造成毁灭性打击。

(德国之声中文网)《金融时报》22日报导，特朗普团队希望促成在他就职第一天，让美国退出世界卫生组织（WHO）。此消息来自多位专家，他们从新政府交接团队口中听闻这样的打算。

曾任拜登政府新冠疫情应变协调官的扎哈（Ashish Jha）透露，"新政府内部很多人不相信世卫，希望在第一天就象征性地展现出态度，表明他们不玩了"。

特朗普此前提名疫苗怀疑论者小肯尼迪（Robert F Kennedy）为美国卫生部长，美国退出世卫的可能性由此再度浮上台面。不过，乔治城法律学院公卫学者高斯丁（Lawrence Gostin）说，特朗普本人的思考是否跟他的团队契合，把此事当成首要之务，目前还很难说。

截止到发稿，特朗普团队未直接正式回应此事，世卫亦未置评。不过，世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本月曾表示，希望能跟美国决策人士合作，"我相信美国领导阶层理解，美国不可能安全，除非世界其他地方也都安全"。

扎哈示警："如果不参与这些组织，那下一次疫情爆发的时候，你就很难密切关注情况。"

高斯丁则形容，美国若真的退出，将对全球公卫体系带来"灾难性"的打击。随着世卫失去最大的资金来源，"留下巨大的资金真空和领导空窗，在我看来没人能填补缺口"。随着WTO预算减少，可能难以有效应对紧急公卫事件，甚至不得不大幅削减科学研发人员。

此外，高斯丁认为，欧洲国家不太可能积极增加给世卫的资金，反而是中国会尝试施加更多影响力，"美国退出会把领导权拱手让给中国，这不是明智之举"。

（金融时报等）

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