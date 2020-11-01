特朗普一旦落选，可能出现的五种场景

（德国之声中文网）在民主社会，和平有序的权力交替本来应当是理所当然的事情。然而这一次，在11月3日投票日到1月20日总统就职典礼这一期间，竞选活动很有可能并不会画上句号，而是以其他形式的继续延续。

一些宪政和政治学者认为，特朗普总统一旦败选，不会轻易交出权力的担忧并非没有道理。美国总统权力的交接程序并没有严格规范，因此，这就为阻挠权力顺利交接提供了诸多的可能性。

邮寄选票

受新冠疫情的影响，今年获准以邮递方式投票的选民比以往历届总统选举都要多。选举研究者认为，尤其是民主党选民会优先选择邮寄投票的可能性。有鉴于此，选情越不明了，或者邮寄选票的计票工作耗时越长，那么共和党的领先优势就越有可能被民主党后来居上。

2018年的国会选举中，特朗普就曾因邮寄投票大发雷霆。佛罗里达州统计邮寄选票的过程中，州长德桑迪斯（Ron DeSantis）和参议员斯科特（Rick Scott)的领先优势不断缩水，以至于最后只是以数千票的微弱优势险胜。特朗普此前就发推要求立即宣布上述两人获胜，因为出现了舞弊选票。他写道："已经不可能继续正常统计选票了。"

在2016年的总统大选中，特朗普就曾指控其竞选对手希拉里采用了不公正手段。特朗普声称，希拉里之所以能够领先，是因为出现了数百万份非法选票。而在本次总统大选中，特朗普已经多次表示，一旦败选，他不能承诺会和平交出权力。在这种背景下，11月3日后会出现那些可能的场景呢？

肯塔基州的一个投票站

场景之一：特朗普承认败选

在这种情况下，特朗普总统还能够在近三个月的时间里，继续履行总统权力。在这段时间里，他可以宣布对自己实施大赦，以免下台后遭到司法追究。此外，他还可以宣布解除一些高官的职务，比如免疫专家、首席医学顾问福奇（Anthony Fauci）和联邦调查局局长克里斯托弗·雷（ Christopher Wray）。选战期间，特朗普曾多次流露对上述两人的不满。这段时间里，特朗普当局还可以为下一届政府尽可能多地制造障碍，并销毁一系列文件。

场景之二：白宫直接干预计票工作

选战期间，特朗普已多次对邮寄选票的可靠性提出质疑。如果摇摆州出现选情不明朗的情形，那特朗普就有可能宣布重新计票或要求由共和党法官占主导的法庭来出面裁决。

美国曾有过这方面的先例：2000年，布什对戈尔的总统选战中，佛罗里达州双方得票数只相差537票，于是决定重新计票。然而，计票工作尚未结束，最高法院就已宣布布什赢得佛罗里达州大选。

场景之三：选举人之争

总统选举中，首先要确定选举人团，再由选举人团选举产生总统人选。这种特殊的选举程序可能会成为双方争议的焦点。如果选举过后数天内，某个摇摆州的选情出现变化，两党都宣称赢得选举人的情形下，这种僵局就只能由华盛顿来仲裁了。这种情况下，将由参议院议长，也就是美国副总统彭斯在2021年1月6日确定选举人票数。但至于副总统除了清点选举人票数之外，是否还有其他权限，美国宪法并没有明确规定。

有鉴于此，观察家们普遍认为，彭斯有可能会通过这一途径为特朗普确保更多的选举人票，甚至有可能为其连任铺平道路。而与此同时，这也有可能引发旷日持久的宪法危机。

场景之四：特朗普不承认败选

众所周知，承认错误或接受失败，并不是特朗普的强项。有鉴于此，特朗普有可能会拒绝承认竞选对手获胜，但却会按计划在明年一月离开白宫。记者伍德（ Graeme Wood）在《大西洋》杂志撰文认为，最有可能出现的就是上述场景。因为这样以来，特朗普既可以在支持者面前保全面子，又可以躲过可能的法律纠纷。从大选日到新总统就职的空档期内，特朗普既可以对自己实施特赦，也可以向副总统彭斯转交权力，以便由后者对自己实施特赦。

场景之五：特朗普拒绝离开白宫

最为极端的场景就是特朗普在败选之后，拒绝在2021年1月20日之前搬出白宫。这种情况下，新总统就要不得不调动特警队，将特朗普"请"出白宫了。

这一场景下，是不允许动用军队的。美国军方最高指挥官之一的麦克·米雷上将（Mark Milley）在回复众议院相关质询时证实，美国军队不会介入总统选举。

达扬/苗子（据德广联）

©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。