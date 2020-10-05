特朗普一前募款人因非法游说遭起诉

（德国之声中文网）美国总统特朗普及其共和党的重要募款人布罗伊迪被控对美国政府展开非法游说，目的是终止对一马基金案件的调查以及遣返流亡美国的中国富豪郭文贵。

美国司法部就非法游说活动展开的调查中，布罗迪是最新遭到起诉的涉案者。其游说活动的内容还包括动员美国政府遣返一名生活在美国的中国异议人士。此前，他的顾问戴维斯已经承认控罪。

本周开始，华盛顿特区联邦法庭审理这一案件。根据《外国代理人法》，为外国政府或公司开展游说工作，必须向美国司法部申明并注册登记。布罗迪的代理律师周四（10月9日）拒绝就本案发表评论。

贿金

联邦检察官表示，布罗迪伙同戴维斯及其他涉案人员一道，试图阻止对马来西亚的一家基金展开的调查。此案涉及金额高达数十亿美元。据报道，大约十年前成立的一马基金（IMDB）原本是为了促进马来西亚的经济发展，却被马来西亚前首相纳吉布及其手下用来中饱私囊。

检察官称，布罗迪涉嫌收取马来西亚商人刘特佐800万美元佣金，为后者游说美国高层及司法当局停止对一马基金案件的调查。

布罗伊迪曾是美国总统特朗普的重要募款人，还曾担任前共和党全国委员会财务副主席。2018年因同《花花公子》女模的婚外恋丑闻曝光而辞职。

布罗伊迪还被控开展非法游说活动，试图促成美国向中国遣返一名异议人士。检方虽然没有透露这名异议人士的姓名，但美联社的报道称，相关描述同流亡中国富豪郭文贵相吻合。同一马基金案一样，遣返郭文贵的游说工作也同样未能成功。

郭文贵

德国之声今年八月曾援引美国夏威夷一家法庭文件报道称：2017年5月，时任中国公安部副部长孙力军曾经在深圳的一间酒店套房内与布罗伊迪会面。当时后者的身份是风险投资人以及共和党全国委员会财务副主席。法庭文件称，在孙力军的要求下，布罗伊迪答应运用自己的影响力去游说特朗普政府驱逐遭到中国当局通缉的富商郭文贵。孙力军本人已经在今年5月因腐败指控而被停职调查。

中国富商郭文贵是在2014年离开中国的。当时中国最高领导人习近平正在发动一场声势浩大的反腐运动，一些同郭关系密切的高官落马，其中包括中国情报机构的一名高级官员。中国指控郭文贵犯有强奸、绑架、行贿等多项罪行。而郭本人则驳斥中方对他的指控是为了报复他的"爆料"行动。

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