 特斯拉降價後 中國車主再度群起抗議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2023

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特斯拉降價後 中國車主再度群起抗議

繼去年10月後，特斯拉再度於今年初對在中國銷售的部分車款降價，此舉引發中國車主不滿，要求獲得補償。

位於中國煙台的一家特斯拉銷售門市（資料照）

位於中國煙台的一家特斯拉銷售門市（資料照）

（德國之聲中文網）本週二（1月10日），數十名特斯拉（Telsa）的中國車主，聚集在上海的一個交付中心抗議，誓言在這家電動汽車製造商拒絕向他們提供降價後補償後，他們將繼續對車商施加壓力。

路透社報導，根據中國車主的說法和社交媒體的文章稱，除了上海以外，近日在中國的鄭州、無錫和杭州等城市，也出現了類似的特斯拉車主抗議活動。此前，特斯拉在中國曾因降價而在網上遭到強烈反對，但沒有像目前的自發抗議那樣廣泛。

上週六（1月7日），特斯拉的上海工廠也成為中國車主自發抗議的目標，這是特斯拉3個月內，第二次在中國對其Model Y 和Model 3車款降價後的第二天。

29歲的余先生（音譯）在去年9月購買了一輛Model Y，他說，中國各地的抗議團體相互保持聯繫，並將繼續向特斯拉施壓，要求他們提供一些補償。

「我們非常信任這個品牌，以至於我們取消了其他品牌的（車輛）訂單」，余先生說，他在特斯拉上海工廠與一群約25名抗議者待在一起，直到週二深夜。

上海的幾位車主表示，他們感到被特斯拉銷售人員誤導了，他們敦促他們下訂單，並告訴他們新的一年他們將面臨更高的價格。

「我吃不下，睡不著」，另一位姓馮的車主說。她說，在特斯拉銷售人員來她家敲定貸款文件並向她施壓後，她於12月購買了Model 3，“我不能接受這件事。”

特斯拉沒有立即回應路透社的置評請求。

沒有補償

路透社報導，在上海交付中心設立等候區的車主表示，特斯拉週一（1月9號）在一個群組聊天中告訴他們，他們不會得到補償。而且該公司上週六（1月7日）告訴路透社，沒有提供賠償的計劃。但中國車主們要求公司撤銷不提供賠償的決定。

第三位特斯拉買家顧先生說，他週一來提取了他的新電動車，並帶著他3歲的女兒，他週二一整天都在特斯拉工廠的露營，試圖拿回一些錢。

「我在幾個小時內損失了20,000元人民幣（約2,948美元）」，他說。

分析師表示，特斯拉的降價幾乎肯定會提振去年12月銷量下滑的中國銷量，並迫使其他電動汽車製造商也降價。特斯拉還在新加坡、韓國、日本和澳大利亞提供折扣

特斯拉首席執行官馬斯克（資料照）

特斯拉首席執行官馬斯克（資料照）

中國電動汽車補貼結束

路透社也報導，機構數據顯示，中國去年12月乘用車銷售量成長2.4％，原因是消費者爭先恐後地利用上個月電動汽車 (EV) 補貼到期前的補貼，但特斯拉12月在中國的銷量仍較前年同期下降了41%。

2022 年全年，當中國嚴格的新冠病毒封鎖政策中斷了生產，並損害了需求時，中國乘用車銷售額僅實現了1.6%的小幅增長。 中國乘用汽車協會週二（1月10日）表示，中國去年12月乘用車銷量為219萬輛。

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，「春節前市場將保持極度疲軟」。他預計，2023年中國乘用車銷量，可能基本持平或略有上升。

中國乘聯會也預計，今年以電動汽車為主的新能源汽車銷量將達到850萬輛，佔中國新車銷量的36%。

中國招銀國際金融公司估計，中國最大的電動汽車製造商比亞迪在2022年的插電式混合動力和純電動汽車車型種類更多，銷量超過特斯拉，每輛車的收入約為人民幣10,000元，而其中有8,000元來自中國政府的補貼。

今年年初補貼結束後，比亞迪提高了部分車型的價格，但選擇承擔大部分差價成本。而中國大多數其他電動汽車製造商仍在虧損，包括蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車。

在特斯拉方面雖已有降價措施，但崔東樹認為，特斯拉這次的降價並不會給中國市場的競爭格局帶來重大的變化。預計特斯拉未來的年銷售規模，將穩定在每年80萬輛左右，這主要是受限於特斯拉的產能。

（路透社）

特斯拉的充電樁（資料照）

特斯拉的充電樁（資料照）

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