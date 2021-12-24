特斯拉逆风开新疆门市 白宫：私部门应反对种族灭绝

（德国之声中文网）在美中两国就新疆维吾尔人涉及强迫劳动一事进行争辩之际，美国电动车巨头特斯拉在新疆乌鲁木齐的一间新店面引发美国政府的关注。

白宫发言人莎琪(Jen Psaki)周三(5日)表示，她不会直接评论特斯拉的行动，但一般来说，「私营部门应该反对中华人民共和国在新疆的人权侵犯和种族灭绝行为。」

「国际社会，包括公共和私营部门，在谈到新疆发生的事情时，不能视而不见，」她说。

美国最大的穆斯林倡议组织美国伊斯兰关系委员会(The Council on American-Islamic Relations)则对此举表达愤怒，称特斯拉在「支持种族灭绝」。该委员会在官方推特上发文要求特斯拉创办人马斯克(Elon Musk)「必须关闭其新疆门市」。

特斯拉在12月31日於微博官方帐号上发布了新疆门市开始正式运营的消息。特斯拉写道，「作为新疆首家特斯拉中心，这里集销售丶售后丶交付为一体，助力新疆用户畅享一站式服务体验，也为特斯拉车主的西部之旅保驾护航。」目前，特斯拉在中国已经开设了约30家门市。

专家：特斯拉不违法 但须注意企业形象

12月23日，就在特斯拉乌鲁木齐门市开幕前一周，美国总统拜登才签署了「维吾尔强迫劳动预防法案」，禁止美国企业及个人实体进口任何新疆制造的产品。中国外交部对此发布声明回覆，指美国的新法律「罔顾事实真相，恶意诋毁中国新疆人权状况」，要求美方「立即纠正错误」。

针对特斯拉开设新疆门市一事，是否有违美国法律？英国商业顾问机构International Marketing Partners执行长艾伦(Allyson Stewart Allen)向德国之声表示，技术上来说，如果特斯拉没有使用新疆制零组件，只有销售行为的话，那就称不上违法。

然而，艾伦也表示，特斯拉在新疆展店一事，也可能会影响到全球顾客对该公司的印象。「我们要知道，在行销的世界中，印象代表了一切。这是特斯拉必须要注意的面向。」

根据电动车媒体CNevPost，特斯拉在中国已经有211间店面，而乌鲁木齐这间是特斯拉在中国最西边的门市。特斯拉已在乌鲁木齐安装了两个超级充电站，在整个新疆则共有七个。

对特斯拉而言，在中国的销售成了该公司近年来增长的一大关键，特斯拉财报指出，在2020年，中国市场贡献了特斯拉约三分之一的全球销量，仅次于北美市场。

在此之中，新疆的销售成长潜力也开始浮现。根据CNevPost报道，新疆目前有近5万辆新能源汽车（NEV），而乌鲁木齐在2021年前7个月的新能源汽车成长率同比达298%。

新疆成美国企业难题

然而，特斯拉在人权纪录堪忧的新疆扩展业务一事，也引起了不小的反对声浪。

国际组织人权观察估计，中国对超过100万名维吾尔族穆斯林进行迫害，该组织称之为「反人类罪」。人权观察表示，中国当局将人们拘留在再教育营中，强迫他们放弃自己的文化，转而学习中国的习俗，如学习普通话。另有一些囚犯描述了在再教育营中遭受强奸丶医学实验和强迫绝育的情况。

彭博社报道，美国制造业联盟（Alliance for American Manufacturing）主席保罗（Scott Paul）便强烈批评特斯拉开设新疆门市的行为。

「任何在新疆做生意的公司都是在当地发生的文化及种族灭绝的同谋，但特斯拉的行为特别卑鄙，」保罗在一份电子邮件声明中写道。

特斯拉没有就此事立刻回应彭博社的评论请求，但如何处理新疆问题，已成了许多与中国做生意的美国企业的一大难题。近来从芯片大厂英特尔到零售巨头沃尔玛，都因为拒绝使用或者下架新疆货，而遭到中国民众的抵制。

英特尔後来在微博上向中国大众道歉，但并未表示未来会续用新疆产品。在中国有超过370家门市的沃尔玛则并未就此事进行回覆，但面临中国蓬勃发展的零售市场，沃尔玛恐怕也将面临更加严峻的挑战。

（彭博社丶Business Insider丶CNevPost）

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