特斯拉调降在华汽车售价 分析师忧恐掀价格战

（德国之声中文网）全球知名电动车商特斯拉下调在中国的Model 3和Model Y入门价格多达9%。在全球最大汽车市场的需求疲软之际，特斯拉逆转了业界的涨价趋势，反其道而行。

特斯拉周一（10月24日）在其中国官网上发布新车价格，这是特斯拉2022年在中国首次降价。今年九月，特斯拉曾向中国消费者提供限时保险补贴，被视为是一种"变相降价"。

特斯拉创办人马斯克上周对分析家表示，本季度的市场需求强劲，他认为特斯拉有"抗衰退能力"。

中国招商银行（CMBI）指出，特斯拉的降价凸显出电动车商在中国日益增长的竞争风险，整体行业的销售预计将放缓至2023年。CMBI分析师Shi Ji表示："降价显示出可能出现价格战，我们从八月就开始强调这一点。"

根据中国国家统计局周一发布的数据，9月份社会消费品零售总额增长2.5%，低于预期的3.3%，不到8月份5.4%增长的一半。分析师警告，中国的汽车库存过剩问题日益严重。9月份的汽车销量增长放缓，电动车销售增长速度是5月以来最缓慢。

自去年开始，由于原材料成本上涨，美国汽车制造商特斯拉以及多家中国竞争对手已多次调涨售价。但特斯拉经常调整在中国的价格，其中也包括降低售价，反映政府的补贴。特斯拉对路透社表示，该公司是根据成本调整价格；特斯拉上海超级工厂的产能利用率已提高，尽管严格新冠清零政策对中国经济产生影响，但供应链持续稳定，故而使成本降低。

特斯拉10月24日公布调降中国市场的Model 3和Model Y售价

根据特斯拉中国官网公布的价格，特斯拉Model 3的入门价从27.99万元人民币降至26.5万，Model Y则从31.69万元调降为28.89万元。美国汽车评估和研究公司凯利蓝皮书（Kelley Blue Book）指出，美国平均一辆特斯拉售价则从去年起持续上涨，8月时逼近7万美金。

路透社此前曾报道，特斯拉今年针对上海厂进行升级，工厂的每周产量达到22000辆，6月时则约为17000辆。特斯拉9月交付83135辆中国产电动车，比8月增加8%，同时也创下上海厂2019年12月投产后最高产量记录。

CMBI分析师上周警告，2023年电动车产业将迎来更多竞争，预计电动车和混合动力车的销售增长在综合基础上会下降至低于50%。

特斯拉目前是中国第三大电动车制造商，仅次于比亚迪和上海通用五菱。据中国乘用车协会（CPCA）公布的数据，特斯拉是中国市场上前15大车商中唯一的外国企业。

CMB预测，其他汽车制造商将需要跟随特斯拉的脚步，降低电池电动车和插电式混合动力车价格，因为预计产能将增加。

（路透社）

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