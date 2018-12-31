特斯拉要求美国政府例外免关税

（德国之声中文网）美国电动汽车制造商特斯拉公司请求特朗普政府例外减免因与中国的贸易争纠纷实施的特别关税。自去年8月以来，特斯拉从中国进口的汽车电脑中控系统被苛以25%的特别关税。特斯拉称该部件是其"新型汽车的大脑"。

这家美国汽车制造商在迄今未公开的致特朗普政府的请求信中强调，这一特别关税将会给特斯拉带来经济损失，导致成本增加，利润下降。两个世界最大经济体之间的贸易争端也使美国通用汽车公司受到影响。这一美国汽车行业巨头警告防止事态升级。

特斯拉汽车已经与上海政府签约 在中国生产（资料图片）

特斯拉在加利福尼亚州弗里蒙特的工厂组装生产的电动汽车，其电脑系统从中国进口。该公司表示，除此之外工厂找不到能够保质保量提供该部件的其它供应商。如果改换供应商，该项目就要被推迟18个月。此外，还有可能造成质量下降。

周五，特斯拉公司拒绝对请求政府减免特别关税一事发表评论。到目前为止, 其他汽车制造商提出的例外免税要求尚未得到特朗普政府的任何回应。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



李京慧/任琛 （路透社）