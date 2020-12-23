特斯拉股价狂飙 马斯克成世界首富

（德国之声中文网）根据一份最新出炉的富豪排行榜，由于特斯拉股价快速上涨，这家电动汽车制造商的老板马斯克（Elon Musk）成为全球新首富。

马斯克周四（1月7日）在股市上的净资产涨到1885亿美元，比此前彭博亿万富翁指数榜(Bloomberg Billionaires Index）首富、亚马逊网站创始人贝佐斯(Jeff Bezos)多出15亿美元。

自2017年10月以来，马斯克和贝佐斯一直位居该榜前列。他们受益于自己公司在股市上表现良好。

特斯拉股价在过去12个月里上涨了700%以上，是全球汽车制造商中成交量第一位，尽管该公司产量相对较低，利润也不高。

去年11月，马斯克在该榜的排名中超过了微软联合创始人比尔盖茨。

和福布斯富豪榜一样，彭博亿万富翁指数榜也是基于公开的资产信息，包括股票、房地产、艺术品和其他奢侈品收藏的评估。

排名有时候并不相同。马斯克在福布斯富豪榜中排名第二，财富为1732亿美元，远远落后于拥有1859亿美元的贝佐斯。





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披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪 赶超盖茨的马斯克 制造汽车，却是一家科技公司！这就是马斯克的特斯拉。疫情爆发以来，特斯拉在资本市场的表现亮眼，市值暴涨。就在最近，这位南非出生的企业家资产已经超越比尔 · 盖茨，跃升为全球第二大富豪，仅次于亚马逊创始人贝索斯。估计目前他的资产为1100亿欧元。

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张平/ 达扬（德新社）

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