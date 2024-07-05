特斯拉柏林超级工厂扩建获批

德国当局批准电动汽车制造商特斯拉对其在柏林附近的超级工厂进行扩建。扩建计划引发了当地居民对环境污染的担忧而一度遭到抵制。

（德国之声中文网）美国电动汽车巨头特斯拉柏林超级工厂扩建计划已获当地环保部门颁发临时许可。该项目此前因环保问题引发当地居民的抗议，扩建计划一度受阻。

工厂位于勃兰登堡州格林海德（Grünheide）附近，距离柏林东南方向9公里（5.6英里）左右，是特斯拉在欧洲唯一的超级工厂。

特斯拉希望通过工厂扩建，将产能从每年约50万辆提高到100万辆。

根据特斯拉最初的计划，扩建需砍伐超过100公顷森林。当地居民举行公投，反对大规模扩建。特斯拉其后对扩建项目进行了缩减，包括放弃了新建货运站的计划。

特斯拉可"自担风险"开始施工

勃兰登堡州环境部表示，双方进行了积极的谈判。尽管尚未颁发正式建设许可，但特斯拉可以"自担风险"开始施工建设。

获批的扩建计划包括铺设新的地下线路、建造新的楼梯间以及在屋顶安装太阳能电池板。

计划还包括为新车建造一个新的"沥青物流区"，以及新建一个更大的生产厂房。

位于勃兰登堡州的特斯拉欧洲超级工厂于2022年3月22日正式投产，是特斯拉在欧洲的第一间超级工厂，拥有约12500名员工。今年特斯拉宣布将在全球裁减超过10%的员工，其中德国超级工厂将被裁去400个工作岗位。

今年3月，特斯拉工厂附近的电力供应遭遇袭击，导致工厂停电停产。此事引发了德国政界高层的公开谴责，因其担心马斯克可能考虑将工厂迁出。

今年5月，抗议特斯拉扩建计划的气候活动人士试图闯入特斯拉厂区，在被拦截时与警方发生冲突。

裁员寒气席卷特斯拉德国超级工厂 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(德新社，法新社)

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