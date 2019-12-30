 特斯拉新车交付 马斯克上海工厂跳舞 | 经济纵横 | DW | 07.01.2020

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经济纵横

特斯拉新车交付 马斯克上海工厂跳舞

在上海的 "超级工厂"，特斯拉总裁马斯克出席了Model 3交付和Model Y启动仪式。

China Shanghai | Tesla Model 3, Elon Musk, CEO (picture-alliance/Xinhua News Agency/D. Ting)

（德国之声中文网）特斯拉Model 3在中国交付仪式上，亿万富翁总裁马斯克在舞台上跳起了舞步。随后，他还在自己的推特上发布了这一视频。数名买家开走了特斯拉Model 3新车。这是Model 3首批向社会车主交付。

马斯克还宣布启动Model Y中国项目。他预言称，对Model Y的需求最终将是对特斯拉所有其它车型需求的总合。上海市长等高级政府官员出席仪式。

马斯克还表示，特斯拉计划在中国建立一个设计中心，创造一款车型销往全球。但他没有说明细节。

特斯拉在上海建造的"超级工厂"（Gigafactory）是美国之外的首个特斯拉工厂。2018年，中国政府宣布允许外资全资拥有电动汽车制造企业。

在美中关税战中，如果中国对美产汽车增收关税，在中国生产将让特斯拉免受影响。不少外国车商如通用、大众、丰田早已在中国有合资工厂。

中国是全球最大的电动汽车市场。不过，2019年中，政府补贴逐步取消，销售额也锐减。11月，电动汽车总体销售额同比下降近45%，至95000辆。2019年头11个月销售额上升1.3%，总计售出略多于100万辆。

China Shanghai | Tesla Model 3, Elon Musk, CEO (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

马斯克在上海工厂

中国产的Model 3起价299050万元（约合42680美元）。该公司称12月投产，12月30日已将15台Model 3交付给特斯拉员工。

上海工厂的产能将以15万台Model 3为起点。特斯拉的目标是在一年内将产能推高至25万台，也包括Model Y。特斯拉中国网站预计Model Y的起价为44.4万元。

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在中国，特斯拉面对的是一个拥挤的市场，有数十家竞争对手，包括通用、大众、尼桑以及中国的比亚迪和北汽。

其它全球品牌透过与中国国有企业合资，来利用合资伙伴的政府关系。尽管中国政府计划明年在整个汽车行业允许外资全资拥有车企，但预计它们中多数仍将保持现有合资形式。

特斯拉去年全年共交付总计367500台车。第三季度特斯拉报盈利1.43亿美元而出乎投资者预料，并引起人们对特斯拉或将扭亏为盈的希望。去年头半年，该公司亏损11亿美元。

苗子/达扬（美联社、路透社）

 

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