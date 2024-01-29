特斯拉德国超级工厂今起停产两周

（德国之声中文网）位于德国柏林附近的特斯拉超级工厂周一（1月29日）开始停产两周。原因是红海冲突扰乱航运，造成特斯拉生产供应链出现缺口。

1月12日，特斯拉超级工厂曾发布声明称，“运输时间大幅延长导致供应链出现缺口。由于缺乏零部件，特斯拉不得不暂停柏林-勃兰登堡超级工厂的汽车生产”。声明中没有详细说明哪些生产部件供应断裂。

12日的声明称，位于格伦海德（Grünheide）的超级工厂从1月29日到2月11日停产，只有少数区域除外。2月12日恢复生产。

格伦海德超级工厂是继特斯拉上海超级工厂之后特斯拉第二家海外超级工厂，也是在欧洲的第一个制造基地。从2022年3月开始上线生产电动车。工厂雇员数达到1.15万人。特斯拉计划将这家工厂的目标年产量从50万辆提高到100万辆。特斯拉对外公布的目前实际年产量超过25万辆。与此同时，特斯拉还希望将年生产50吉瓦时(GWh)的电池电量提高到100吉瓦时。不过环保团体和人士对这一扩产计划表示反对。

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自以色列和哈马斯之间爆发加沙战争以来，也门胡塞叛军多次在红海海域袭击据称与以色列有关联的船只。苏伊士运河连接地中海和红海，提供了亚洲和欧洲之间最短的海上航线。全球大约十分之一的贸易都会经过红海。但由于袭击事件不断，大型航运公司越来越多地选择避开这条重要的贸易航线。

（德新社）

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