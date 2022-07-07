 特斯拉德国工厂宣布停产两周 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2022

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新闻广角

特斯拉德国工厂宣布停产两周

下周一开始，刚刚投产四个月的勃兰登堡特斯拉工厂将停产两周。冶金行业工会表示，员工此前就已获悉停产之事，并称企业以这种形式停产休假极不寻常。

Deutschland | Tesla Gigafabrik in Grünheide

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这位南非出生的企业家说，低产量和供应链问题使新工厂付出高昂的代价，特别是柏林的工厂遇到了工会和环保的挑战。

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（德国之声中文网）冶金业行业工会工会发言人西沃斯（Markus Sievers）此前就曾表示，尽管厂方承诺提薪6%，但员工中的不满情绪仍很普遍，起因是新招聘的员工薪资要比数月前入职的老员工更高，而造成薪资不平衡的原因则是招聘专业工人的难度越来越高。

位于格林海德（Grünheide）的特斯拉工厂是特斯拉在欧洲的唯一一家工厂，今年三月落成投产时，特斯拉总裁马斯克（Elon Musk ）曾亲临现场主持投产仪式，贵宾中包括肖尔茨总理。

按照计划，该厂将拥有1.2万名员工，年产电动车50万辆。目前，生产能力尚未达到预期水平。前不久，马斯克证实，现在每周可完成1000台电动车的生产。截至2023年第一季度，周产量将达到5000台的水平。特斯拉管理层表示，停产两周的目的是为了整修生产设备，提高产能。目前格林海德特斯拉工厂共有员工大约5000人。

Grünheide | Eröffnung Tesla Gigafactory

今年3月22日，德国总理肖尔茨和特斯拉总裁马斯克在格林海德工厂的启用典礼上。

特斯拉此前曾宣布，今年8月起为生产线员工普遍提薪6%。工会发言人西沃斯表示，提薪是为了吸引更多人入职特斯拉，以缓解专业工人短缺的问题。但他同时也批评说："提薪之后，特斯拉的薪酬仍远远低于冶金业及电子工业劳资协定的薪资水平。"

西沃斯说，由于招募专业工人的难度越来越高，雇主开出的薪资条件也越来越好，从而造成了入职越晚，薪资越高的局面。"特斯拉员工中的工会会员告诉我们说，员工们对这种薪资不公平的不满情绪仍很普遍。"

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飞越德国特斯拉

（德新社）

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