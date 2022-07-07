特斯拉德国工厂宣布停产两周

（德国之声中文网）冶金业行业工会工会发言人西沃斯（Markus Sievers）此前就曾表示，尽管厂方承诺提薪6%，但员工中的不满情绪仍很普遍，起因是新招聘的员工薪资要比数月前入职的老员工更高，而造成薪资不平衡的原因则是招聘专业工人的难度越来越高。

位于格林海德（Grünheide）的特斯拉工厂是特斯拉在欧洲的唯一一家工厂，今年三月落成投产时，特斯拉总裁马斯克（Elon Musk ）曾亲临现场主持投产仪式，贵宾中包括肖尔茨总理。

按照计划，该厂将拥有1.2万名员工，年产电动车50万辆。目前，生产能力尚未达到预期水平。前不久，马斯克证实，现在每周可完成1000台电动车的生产。截至2023年第一季度，周产量将达到5000台的水平。特斯拉管理层表示，停产两周的目的是为了整修生产设备，提高产能。目前格林海德特斯拉工厂共有员工大约5000人。

特斯拉此前曾宣布，今年8月起为生产线员工普遍提薪6%。工会发言人西沃斯表示，提薪是为了吸引更多人入职特斯拉，以缓解专业工人短缺的问题。但他同时也批评说："提薪之后，特斯拉的薪酬仍远远低于冶金业及电子工业劳资协定的薪资水平。"

西沃斯说，由于招募专业工人的难度越来越高，雇主开出的薪资条件也越来越好，从而造成了入职越晚，薪资越高的局面。"特斯拉员工中的工会会员告诉我们说，员工们对这种薪资不公平的不满情绪仍很普遍。"

观看视频 00:59 飞越德国特斯拉

（德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。