特斯拉开始交付中国制造Model Y

特斯拉(Tesla Inc., TSLA)开始交付首批在中国制造的Model Y紧凑型跨界休旅车，这是该公司进军中国这个全球最大电动汽车市场的又一里程碑。
（德国之声中文网）本周一（1月18日）开始交付的Model Y紧凑型跨界休旅车是特斯拉上海超级工厂继中国制造Model 3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆。中国制造Model Y项目2020年1月7日启动。尚不清楚的是，首批交付的Model Y数量有多少。据报道，中国制造长续航版本的Model Y售价人民币33.9万元（合52,425美元），续航里程最高可达594公里，在V3超级充电站充电15分钟，可补充最多约250公里的续航电量。特斯拉在美国生产的长续航版本在美售价为49,990美元。
特斯拉上海超级工厂是特斯拉在美国以外的首家工厂，2019年破土动工，投资20亿美元，同年底就开始交付Model 3轿车。实现本土化生产不仅能够帮助特斯拉节省运输成本，还能避免中国市场的进口关税。
去年，特斯拉在全球总共交付轿车499550辆，比前年增长36%，仅略低于该公司交付50万辆轿车的目标。根据中国乘用车市场信息联席会的数据，特拉斯Model 3是去年中国最畅销的电动车，销量超过13.8万辆，占中国电动车总销量（111万辆）的八分之一。
得益于在中国市场的良好发展，2020年全年特斯拉股价暴涨超过700%，特拉斯CEO马斯克也成为世界首富。
据中国媒体报道，特斯拉还计划在上海投资4200万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂，在2021年第一季度投产，初期规划年产10000根超级充电桩。目前，特斯拉在中国已建设开放720个超级充电站和5700多根超级充电桩。其中上海有86座超级充电站，超过880个超级充电桩。
中国政府去年提出了到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标。中国去年11月2日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》称，按照中国汽车工业协会公布的2019年全年汽车销量2577万辆估算，2025年中国新能源汽车年销量将超过500万辆。
据特斯拉方面去年公布的数据，特斯拉上海工厂的产能已能达到年产25万辆的水平，并从去年11月开始陆续向欧洲市场出口中国制造电动车。
特斯拉目前正在得克萨斯州修建在美第二座工厂，并在德国筹建第二座海外超级工厂。该工厂原计划于2020年早期开始投建，但因环保争议，整个工期推迟，预计2021年7月方能开建。
乐然（综合报道）
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