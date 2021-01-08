 特斯拉开始交付中国制造Model Y | 经济纵横 | DW | 19.01.2021

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经济纵横

特斯拉开始交付中国制造Model Y

特斯拉(Tesla Inc., TSLA)开始交付首批在中国制造的Model Y紧凑型跨界休旅车，这是该公司进军中国这个全球最大电动汽车市场的又一里程碑。

USA | Elon Musk stellt Model Y vor

2019年3月，马斯克首次推出Model Y车型

（德国之声中文网）本周一（1月18日）开始交付的Model Y紧凑型跨界休旅车是特斯拉上海超级工厂继中国制造Model 3后，第二款面向中国用户生产、交付的车辆。中国制造Model Y项目2020年1月7日启动。尚不清楚的是，首批交付的Model Y数量有多少。据报道，中国制造长续航版本的Model Y售价人民币33.9万元（合52,425美元），续航里程最高可达594公里，在V3超级充电站充电15分钟，可补充最多约250公里的续航电量。特斯拉在美国生产的长续航版本在美售价为49,990美元。

特斯拉上海超级工厂是特斯拉在美国以外的首家工厂，2019年破土动工，投资20亿美元，同年底就开始交付Model 3轿车。实现本土化生产不仅能够帮助特斯拉节省运输成本，还能避免中国市场的进口关税。

China Shanghai | Tesla Model 3, Elon Musk, CEO

特拉斯Model 3是去年中国最畅销的电动车，销量超过13.8万辆

去年，特斯拉在全球总共交付轿车499550辆，比前年增长36%，仅略低于该公司交付50万辆轿车的目标。根据中国乘用车市场信息联席会的数据，特拉斯Model 3是去年中国最畅销的电动车，销量超过13.8万辆，占中国电动车总销量（111万辆）的八分之一。

得益于在中国市场的良好发展，2020年全年特斯拉股价暴涨超过700%，特拉斯CEO马斯克也成为世界首富

观看视频 03:27

天子骄子特斯拉，真的名副其实？

计划在上海建超级充电桩工厂

据中国媒体报道，特斯拉还计划在上海投资4200万元，建设一座集研发、生产于一体的超级充电桩工厂，在2021年第一季度投产，初期规划年产10000根超级充电桩。目前，特斯拉在中国已建设开放720个超级充电站和5700多根超级充电桩。其中上海有86座超级充电站，超过880个超级充电桩。

前景看好

中国政府去年提出了到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标。中国去年11月2日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》称，按照中国汽车工业协会公布的2019年全年汽车销量2577万辆估算，2025年中国新能源汽车年销量将超过500万辆。

  • Tesla Model 3 (picture-alliance/TT/P. Lundahl)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    2019年最受欢迎的电动车

    2019年，特斯拉3型是上牌照次数最多的电动汽车。已经有将近44.5万辆新车上路。在美国，一辆特斯拉3的价格至少要37990美元。特斯拉老板埃隆·马斯克今年6月强调："最让我感到困扰的是，我们的这款汽车还不够便宜。我们必须为此努力。"

  • E-Auto Nissan Leaf (picture-alliance/empics/A. Upton)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    第二名日产

    2019年，日产Leaf型电动车紧随特斯拉3型之后，排名第２。销量约为43.4万辆。去年日系车企的日子还算好过。但是今年，日产十一年来首次出现亏损，损失近60亿欧元。

  • US Elektroauto Tesla S an Ladestation (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    特斯拉S型排名第三

    在2019年最受欢迎的电动车中，特斯拉S型排名第三 。2020年，特斯拉和保时捷一样，是新冠危机中的赢家。德国汽车专家杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhöffer）表示："当大家都在减少产能的时候，特斯拉却在实施一项庞大的增长计划”——在勃兰登堡建造生产特斯拉Y型的新工厂。

  • E-Auto Mitsubishi Outlander PHEV (picture-alliance/Pixsell/S. Midzor)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    为续航做出妥协

    排名第四的是三菱油电混合动力车。在未来两年内，三菱还将提供纯电动汽车。但只针对亚洲的客户。其他地区则由合作伙伴雷诺和日产覆盖。

  • Toyota Prius Plug-In Hybrid (WESAT TV)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    油电混合大牌

    油电混合动力车依然受欢迎。丰田的油电混合动力车普锐斯早在1997年就在日本首次亮相，2001年在德国上市。2019年，丰田普锐斯油电混合动力车在全球销售了近21万辆。不过，该日本汽车制造商未来更看好燃料电池技术。

  • China E-Auto von BAIC Group bei der CHITEC Messe in Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/S. Fan)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    北汽？从未听说过！

    中国的电动汽车生意如此兴隆，这在欧洲是无法想象的。北汽生产的EU系电动车成为2019年中国市场上最畅销的汽车，而且在国际上的销量也不错。北汽计划从2025年起只生产电动汽车，尽管中国销售的汽车95%以上仍是燃油车。

  • Batterie für Elektro-Auto - Lithium-Ionen-Batterie für Chevrolet Volt (picture-alliance/imageBROKER/J. West)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    曾几何时 雪佛兰VOLT

    2019年美国通用汽车的雪佛兰Volt在全球销量排名第8位。该车于2007年首次亮相，是对特斯拉前一年推出的电动跑车Roadster做出的快速回应。不过雪佛兰Volt直到2010年才上市，目前已不再生产。但是，美国通用汽车计划在2023年之前至少推出20款新型电动车。

  • Renault Zoe (Renault)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    小巧玲珑

    雷诺Zoe在欧洲非常受欢迎。它是2020年上半年欧洲最畅销的电动车。去年，在全球最受欢迎的电动汽车中，这种小型电动汽车排名第9。德国人在选用电动车时，也很喜欢选择雷诺Zoe。

  • Elektromobilität- BMW i3s (BMW/W. Wulff)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    终于有了一款德国电动车

    尽管排在第十位，但是终于出现了宝马i3这款德国电动车。长期以来，这家德国汽车制造商一直被指责在电动汽车领域没有什么作为。如今这种状况将改变。明年年底前，宝马计划推出5款纯电动车投放市场。


据特斯拉方面去年公布的数据，特斯拉上海工厂的产能已能达到年产25万辆的水平，并从去年11月开始陆续向欧洲市场出口中国制造电动车。

特斯拉目前正在得克萨斯州修建在美第二座工厂，并在德国筹建第二座海外超级工厂。该工厂原计划于2020年早期开始投建，但因环保争议，整个工期推迟，预计2021年7月方能开建。

观看视频 01:18

去德国特斯拉上班：美梦还是恶梦？

乐然（综合报道）

 

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