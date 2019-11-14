特斯拉建厂受阻 勃兰登堡遭受压力

（德国之声中文网）德国经济研究所（DIW）所长弗拉茨舍尔（Marcel Fratzscher）抱怨道："有志者事竟成--对德国的重要大项目而言，此话似乎越来越不管用了。"

发生了什么事情？环境保护组织--绿色联盟上告法院成功，特斯拉必须暂停在计划用作工厂用地的布兰登堡格林海德（Grünheide）的前期伐树工程。这家美国电动车制造商有意在毗邻柏林和波兰边界的该地区设厂，2021年7月开工，生产3系列和Y系列电动车，年生产能力设计为最高50万辆。

环境保护人士使这一大项目泡汤--经济学家弗拉茨舍尔多少是这么看待眼下这一局面的。他在《商报》上批评说，"特斯拉事件颇具典型性，突显了一种过分、无效、自以为是的官僚主义，而证实这一官僚主义日益频繁地成了富裕生活和德国经济竞争力的刹闸。"

上海特斯拉工厂出品的model 3电动车，该型号按计划也将在勃兰登堡生产

"该地区必须配合"

弗拉茨舍尔未具体说明行政部门到底在哪里犯有过失。不过，他发出的调子与基民盟经济委员会秘书长施戴格尔（Wolfgang Steiger）全然一致。施戴格尔也在该报上表示，"在柏林大机场项目多年延期使我国形象严重受损后，现在，首都大区必须使整个事情有一个干净利落的成功结局。"

勃兰登堡州政府也火急火燎。特斯拉这样的企业作出了有利于这个结构性虚弱的德国东部州的决定，人们自然不能放过这千载难逢的机会。距去年圣诞节前数天，特斯拉申请在格林海德镇建造工厂；今年1月2日，该州环保局即启动审批程序。环境部长福格尔（Axel Vogel）向公众通报已建立"特斯拉特别工作组"，并称一切进展顺利。

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特斯拉希望2021年7月便能启动生产线。为能实现这一目标，建厂许可证最迟须在今夏就颁发。勃兰登堡州长沃伊德克（Dietmar Woidke，社民党籍）称这一项目和时间表颇具雄心，并表示，"我们将竭尽全力，在顾及法律规定的情况下推进整个程序。"

巨大压力

不过，正是在这一点上，环境保护人士们大有怀疑态度。绿色联盟勃兰登堡分部主席马舍尔（Heinz-Herwig Mascher）在接受德国之声采访时表示，"我们无意阻止特斯拉，……可州政府施加了很大压力。因此，我们希望经由司法程序确认，审定，是否一切都遵循了法律。"

通常情况下，像特斯拉工厂这样的大项目均要接受环保评估，而相关程序可长达一年。评估的内容中便包括确定哪些环境财产需受到保护，此后才能启动建造许可审批本身程序。所有这些，州政府均已大为简化，以取悦于特斯拉。马舍尔批评说，不仅如此，尽管建设许可尚未颁发，异议听证阶段还在进行当中，环境局便已在制造既成事实。

的确，环境局已允许特斯拉，实施"建设准备措施"。它包括圈围和砍伐面积近92公顷的一块林地。本月13日，29台俗称"Harvester"的联合伐木机和另外9辆专用车便驶入该地作业，快速砍伐那里的树木。

何以如此着急？在德国，只允许在鸟类孵化季外伐树，而孵化季始于3月、终于秋季。由于鸟类在树上栖息，特斯拉有意要避免在获建设许可后失去时间。

特斯拉希望在2021年夏季之前在这里建成该公司在欧洲最大的工厂

环保人士的阶段性胜利

州政府指出，目前启动的措施没有问题，也不构成对"特斯拉的特别待遇"，因为，联邦污染防护法中的第8a条许可这么做。此外，特斯拉特别强调，是在"自己承担风险"的基础上伐树：如果最终得不到建厂许可，特斯拉将在相关地区补种新树。自民党联邦议院林业政策发言人布森（Karlheinz Busen）则对法新社表示，格林海德的松木林是实用林，本来早晚就要砍伐的，与特斯拉无关。

不过，绿色联盟环境保护人士马舍尔指出，直至重新成林，需要好多年，并因此告上法院。柏林-勃兰登堡州高法作出有利于诉方的决定，下令从上周六晚起暂时不得继续伐树。法院解释作出这一决定的理由是，伐树进程极快，"再有3天时间便可结束"。

最迟至2月18日下午，环境局可陈述自己的观点，之后，法官们将作出裁决。裁决日期尚未确定。不过，法院一名发言人对德国之声表示，相关裁决中将考虑鸟类孵化季问题。

充满仇恨的电邮

无论如何，州政府认为，环保人士们不会赢得这场官司，从而延宕建厂。州政府一名发言人对德国之声表示，如果高等行政法院能及时作出裁决，则砍伐工程便保证能按期结束。他所说的"按期"意指二月底，也就是孵化季开始前。

马舍尔则认为，法官们会同意绿色联盟的观点，由此，砍伐将只能在有建厂许可证后方可启动。

如果申请程序结束，该州环保组织无论如何都将发表一份共同声明。让许多人忧虑的问题中也包括该厂未来的用水量。特斯拉说，这个巨大的工厂每小时将需要37.22万升水。

州政府有意不抨击环保人士。政府发言人对德国之声表示，"（很幸运，）我们生活在一个法治国家"。环保人士马舍尔感谢政府未火上浇油，因为，在相关地区，气氛原就已相当紧张。他挑出一封电邮，念给记者听。愤怒的公民在电邮中辱骂环保人士。他表示，"压力非常大"。

不管怎么说，对特斯拉而言，格林海德尚未成为像"斯图加特21"火车站项目那样的说明德国无法有大项目的例子。