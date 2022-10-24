特斯拉年末大甩卖！ 美国加拿大车主享折扣

（德国之声中文网）美国电动车制造商特斯拉的网站页面周三（12月21日）显示，该公司为本月在美国和加拿大交付的Model 3和Model Y车辆提供折扣。随着经济放缓，汽车制造商正面临需求疲软。



网页显示，对于年底前在美国交付的Model 3和Model Y车款，特斯拉提供7500美元的优惠，在加拿大则提供5000加币的优惠，同时还分别向美国和加拿大顾客提供1万英里和1万公里的免费超级充电服务。

中国消费者也有折扣

12月初，特斯拉也宣布为中国的一些车型提供了补贴，消费者在12月31日间购买符合条件的特斯拉现车并完成交付，便可享受6000元人民币的折扣。

中国上海的特斯拉体验店

需求疲软

特斯拉一直是拜登政府《降低通货膨胀法案》（IRA）的主要受益者，该法案为购买电动车提供高达7500美元的折现，是旨在推动减少汽车制造商对中国依赖的相关法律之一。几天前，美国财政部才刚延后公布电动车零组件来源的规定。



投资者担心特斯拉一直面临着需求疲软的问题。该公司曾在10月份表示，它将无法实现今年的车辆交付目标，其随后公布的销售额也未达到华尔街预期。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



（路透社）

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