 特斯拉差点姓“苹果”？ | 经济纵横 | DW | 23.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

特斯拉差点姓“苹果”？

科技业传奇大亨马斯克日前自曝称，在“最灰暗的时期”曾经考虑过将电动汽车品牌“特斯拉”出售给苹果公司；不过，苹果总裁并没有“领情”。马斯克的此番言论，其实是为了揶揄如今苹果公司的“造车计划”。

China Shanghai | Tesla Model 3, Elon Musk, CEO

2020年1月7日 马斯克在特斯拉上海工厂出席3型车下线仪式

(德国之声中文网)周二(12月22日)晚间，马斯克在其推特账号上称，在特斯拉3型车生产遇到问题的"最灰暗时期"，他曾经联系过苹果公司总裁库克(Tim Cook)，讨论苹果是否有可能收购特斯拉。"但是库克拒绝就此会面。"

2017年至2018年间，特斯拉3型车在迈入批量生产阶段时遇到了严重困难，公司遭受了严重经济损失，马斯克不得不启动了裁员措施。

马斯克在推特中还强调，当时(向苹果公司提出的)售价只有如今特斯拉公司市值的十分之一。

特斯拉创始人的这条推特，是对一名高科技行业投资顾问言论的回应。投资顾问温顿(Brett Winton)本周在推特上指出，苹果公司依然在认真考虑研发、制造自己的电动汽车，并且已经在评估相关的电池技术革新。温顿综合一些内部消息后认为，苹果将在2025年前后开始造车。

Apple Logo

苹果公司也想造车？

马斯克则对温特的言论点评说，有些新技术特斯拉已经在上海工厂中予以应用，还有些所谓新技术从化学角度而言就没有可能实现。随后，马斯克再发出了"其实苹果当年是有机会的"之略带嘲讽意味的表态。

路透社也从内部人士那里获悉，苹果公司确实正酝酿运用全新的电池技术生产无人驾驶电动汽车，2014年启动的研发项目"泰坦计划"已经取得一定进展。一名内部人士对路透社表示，新技术能够在降低电池成本的同时提高车辆的续航能力。

文山/凝炼/(路透社等)

  • Tesla Model 3 (picture-alliance/TT/P. Lundahl)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    2019年最受欢迎的电动车

    2019年，特斯拉3型是上牌照次数最多的电动汽车。已经有将近44.5万辆新车上路。在美国，一辆特斯拉3的价格至少要37990美元。特斯拉老板埃隆·马斯克今年6月强调："最让我感到困扰的是，我们的这款汽车还不够便宜。我们必须为此努力。"

  • E-Auto Nissan Leaf (picture-alliance/empics/A. Upton)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    第二名日产

    2019年，日产Leaf型电动车紧随特斯拉3型之后，排名第２。销量约为43.4万辆。去年日系车企的日子还算好过。但是今年，日产十一年来首次出现亏损，损失近60亿欧元。

  • US Elektroauto Tesla S an Ladestation (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    特斯拉S型排名第三

    在2019年最受欢迎的电动车中，特斯拉S型排名第三 。2020年，特斯拉和保时捷一样，是新冠危机中的赢家。德国汽车专家杜登霍夫（ Ferdinand Dudenhöffer）表示："当大家都在减少产能的时候，特斯拉却在实施一项庞大的增长计划”——在勃兰登堡建造生产特斯拉Y型的新工厂。

  • E-Auto Mitsubishi Outlander PHEV (picture-alliance/Pixsell/S. Midzor)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    为续航做出妥协

    排名第四的是三菱油电混合动力车。在未来两年内，三菱还将提供纯电动汽车。但只针对亚洲的客户。其他地区则由合作伙伴雷诺和日产覆盖。

  • Toyota Prius Plug-In Hybrid (WESAT TV)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    油电混合大牌

    油电混合动力车依然受欢迎。丰田的油电混合动力车普锐斯早在1997年就在日本首次亮相，2001年在德国上市。2019年，丰田普锐斯油电混合动力车在全球销售了近21万辆。不过，该日本汽车制造商未来更看好燃料电池技术。

  • China E-Auto von BAIC Group bei der CHITEC Messe in Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/S. Fan)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    北汽？从未听说过！

    中国的电动汽车生意如此兴隆，这在欧洲是无法想象的。北汽生产的EU系电动车成为2019年中国市场上最畅销的汽车，而且在国际上的销量也不错。北汽计划从2025年起只生产电动汽车，尽管中国销售的汽车95%以上仍是燃油车。

  • Batterie für Elektro-Auto - Lithium-Ionen-Batterie für Chevrolet Volt (picture-alliance/imageBROKER/J. West)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    曾几何时 雪佛兰VOLT

    2019年美国通用汽车的雪佛兰Volt在全球销量排名第8位。该车于2007年首次亮相，是对特斯拉前一年推出的电动跑车Roadster做出的快速回应。不过雪佛兰Volt直到2010年才上市，目前已不再生产。但是，美国通用汽车计划在2023年之前至少推出20款新型电动车。

  • Renault Zoe (Renault)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    小巧玲珑

    雷诺Zoe在欧洲非常受欢迎。它是2020年上半年欧洲最畅销的电动车。去年，在全球最受欢迎的电动汽车中，这种小型电动汽车排名第9。德国人在选用电动车时，也很喜欢选择雷诺Zoe。

  • Elektromobilität- BMW i3s (BMW/W. Wulff)

    哪几款电动车全球最受欢迎？

    终于有了一款德国电动车

    尽管排在第十位，但是终于出现了宝马i3这款德国电动车。长期以来，这家德国汽车制造商一直被指责在电动汽车领域没有什么作为。如今这种状况将改变。明年年底前，宝马计划推出5款纯电动车投放市场。


观看视频 01:18

去德国特斯拉上班：美梦还是恶梦？

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

不受疫情影响 特斯拉逆势增长

电动汽车先驱特斯拉的成功之路并没有因为新冠危机而结束，反而正在庆祝特斯拉历史上最好的季度。  

不满政府对中国商品征税 特斯拉对簿公堂

美国对中国进口商品征收25%的惩罚性关税。特斯拉从中国进口的显示屏也不例外，但马斯克对此很不情愿。现在特斯拉将美国政府告上了法庭。  

马斯克宣布生产2.5万美元特斯拉--若干年后

当初，人们曾笑话他。现在，他的企业比某些历史悠久的康采恩更值钱。但在"电池日"（Battery Day），这位自我造就者只能让人将信将疑。  

神话破灭？特斯拉股价暴跌五分之一

电动汽车制造商特斯拉的股价周二狂跌五分之一，部分原因是意外落选标普500指数。不过，这一跌幅只是近期涨幅的一小部分。  

特斯拉新车交付 马斯克上海工厂跳舞

在上海的 "超级工厂"，特斯拉总裁马斯克出席了Model 3交付和Model Y启动仪式。  

相关内容

天子骄子特斯拉，真的名副其实？ 27.10.2020

电动汽车骄子特斯拉不断技术创新，领先业界对手。但往往被人忽视的另一面是，用户们对产品的抱怨之声。

Erste Bilder vom Tesla Model 3, das in Shanghai/China hergestellt wurden

不受疫情影响 特斯拉逆势增长 25.10.2020

电动汽车先驱特斯拉的成功之路并没有因为新冠危机而结束，反而正在庆祝特斯拉历史上最好的季度。

USA Tesla Roadster | Elon Musk

神话破灭？特斯拉股价暴跌五分之一 09.09.2020

电动汽车制造商特斯拉的股价周二狂跌五分之一，部分原因是意外落选标普500指数。不过，这一跌幅只是近期涨幅的一小部分。

广告
Symbolbild Antarktis

新冠病毒：连南极洲也沦陷了！

迄今，南极是唯一未被新冠病毒感染的大陆。但现在智利报告称，在其南极的贝尔纳多·奥希金斯科研站已经有36人确认感染新冠病毒。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  