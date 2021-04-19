特斯拉季度利润创最高纪录

（德国之声中文网）开年以来，美国电动汽车制造商特斯拉继续保持强劲增长，创下最高季度利润。根据美国股市收盘后所作的一项宣布，今年1月到3月底，科技亿万富翁马斯克（ Elon Musk）的这家康采恩共盈利4.38亿美元，而一年前，斯特拉资产负债表上的盈利额只是区区1600万美元。这显示，一年内，税前息前利润（EBITDA）增长了94%，达18.4亿美元，销售额增长74%，几达104亿美元。

特斯拉受益于中国对电动汽车需求的强劲增长。该公司第一季度共交付了18万4877辆电动汽车，是去年的两倍以上，也是成立于2003年的这家企业的历史新纪录。特斯拉称，尤其是价位较低款备受客户欢迎。

马斯克也是火箭制造商SpaceX的老板

不过，相关数字虽符合市场预期，但在股市上的表现最初并不骄人。在盘后交易中，特斯拉股下挫3%。美国金融企业罗斯资本伙伴公司（Roth Capital Partners）分析师埃尔文（Craig Irwin）就此解释说，特斯拉今年首季盈利额如此之高主要是来自较高的环境津贴、较低的税率及其所持的比特币销售，因此，若将这些因素考虑进去，则特斯拉的业绩明显低于预期。另有专家指出，特斯拉首季销售额过于接近投资者们的预测（103亿美元）。全球第四大财经网站Investing.com的专家科恩（Jesse Cohen）明确表示，实际上，这意味着，收入不过只符合预期罢了。

新近，特斯拉只给出对今年的模糊展望，分析师们就此颇感困扰。特斯拉现在重申，将坚持实现目前在柏林／勃兰登堡和美国德克萨斯州所建工厂的生产及交付目标。在股票市场，特斯拉估值超过7000亿美元，是美国第六大最有价值的上市公司。其市价并非按照汽车行业的标准，而是按照大型科技公司的标准衡定。

（德新社）

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