 特斯拉季度利润创最高纪录 | 经济纵横 | DW | 27.04.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

特斯拉季度利润创最高纪录

创纪录的交付量、中国市场的高需求——电动汽车先驱特斯拉一帆风顺。今年首季，这家美国公司的销售额和利润意外跃升。

特斯拉受益于中国对电动汽车需求的强劲增长。

特斯拉受益于中国对电动汽车需求的强劲增长。

（德国之声中文网）开年以来，美国电动汽车制造商特斯拉继续保持强劲增长，创下最高季度利润。根据美国股市收盘后所作的一项宣布，今年1月到3月底，科技亿万富翁马斯克（ Elon Musk）的这家康采恩共盈利4.38亿美元，而一年前，斯特拉资产负债表上的盈利额只是区区1600万美元。这显示，一年内，税前息前利润（EBITDA）增长了94%，达18.4亿美元销售额增长74%，几达104亿美元。    

特斯拉受益于中国对电动汽车需求的强劲增长。该公司第一季度共交付了18万4877辆电动汽车，是去年的两倍以上，也是成立于2003年的这家企业历史新纪录。特斯拉称，尤其是价位较低款备受客户欢迎。

马斯克也是火箭制造商SpaceX的老板

马斯克也是火箭制造商SpaceX的老板

 不过，相关数字符合市场预期，但在股市上的表现最初并不骄人。在盘后交易中，特斯拉股下挫3%。美国金融企业罗斯资本伙伴公司（Roth Capital Partners）分析师埃尔文（Craig Irwin）就此解释说，特斯拉今年首季盈利额如此之高主要是来自较高的环境津贴、较低的税率及其所持的比特币销售，因此，若将这些因素考虑进去，则特斯拉的业绩明显低于预期。另有专家指出，特斯拉首季销售额过于接近投资者们的预测（103亿美元）。全球第四大财经网站Investing.com的专家科恩（Jesse Cohen）明确表示，实际上，这意味着收入不过只符合预期罢了

新近，特斯拉只给出对今年的模糊展望，分析师们就此颇感困扰。特斯拉现在重申，将坚持实现目前在柏林／勃兰登堡和美国德克萨斯州所建工厂的生产及交付目标。在股票市场，特斯拉估值超过7000亿美元，是美国第六大最有价值的上市公司。其市价并非按照汽车行业的标准，而是按照大型科技公司的标准衡定。   

德新社  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

DW.COM

特斯拉股价狂飙 马斯克成世界首富

无论是改造汽车还是征服太空前，马斯克的魅力都远远超出了投资者和科学爱好者范畴。这位个性鲜明的特斯拉首席执行官，受益于电动汽车行业的迅速崛起，成为世界新首富。他是典型的硅谷豪侠——尽管他现在已经搬离了加州。  

特斯拉开始交付中国制造Model Y

特斯拉(Tesla Inc., TSLA)开始交付首批在中国制造的Model Y紧凑型跨界休旅车，这是该公司进军中国这个全球最大电动汽车市场的又一里程碑。  

相关内容

China 2014 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Werkseinfahrt

维族强迫劳动议题延烧 大众汽车新疆厂受质疑 19.04.2021

正积极推动电动车丶期待在中国市场取得一定市占率的德国大众汽车，2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。然而，面临新疆强迫劳动议题争议不断，该公司也不得不面对回应外界质疑。

China Automesse Auto Shanghai

2021上海汽车展 值得关注的亮点 20.04.2021

上海国际汽车展对于全球车商来说，早就变成了兵家必争之地。背靠着全球最大的汽车市场，“夺中国者夺天下”已经成为全球车商的共识。今年的上海车展上，有哪些新的亮点值得你我关注呢？

Präsentation Foxconn Elektroauto Platform

台湾如何在电动车产业中找到优势？ 17.03.2021

苹果iPhone的代工制造大厂丶鸿海董事长刘扬伟周二表示，面对将大幅度成长的电动车产业，「我们必须要准备好。」

广告
在孟买，人们在等待接种新冠疫苗

来自印度的"双重变异 "冠状病毒有多危险？

经由两种变异的结合，首先在印度发现的新冠病毒变异毒株具有更强的免疫逃逸能力。即使是接种过疫苗者，或已康复的染疫者，也可能再度快速感染。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  