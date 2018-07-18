特斯拉：多造车 多欠债

（德国之声中文网）特斯拉最近麻烦不少："希望之星"Model3车型启动量产已经让他们手忙脚乱，而资金的迅速消耗更是一个大问题。马斯克的公司在刚刚过去的一个季度里亏损高达7亿1800万美元，而一年前的第二季度亏损额还"只有"3亿3600万。

而大幅亏损恰恰是在特斯拉销售额猛增的情况下发生的：40亿美元，比去年同期增长40%多。今年第二季度，特斯拉共生产53339辆电动车，发货量为40768辆，其中包括18449辆Model3车型。

拼尽全力：每周5000辆

与马斯克一再重申的目标相比，这一数字还实在太低。按原定计划，Model3生产速度应该达到每周5000辆，马斯克曾表示2017年12月就要达到这一水平，但此后不得一拖再拖。

在6月的最后一周拼尽全力实现了每周5000辆的生产指标后（当时马斯克亲自"督战"，甚至住在了工厂里），目标立即再次提升到每周6000辆。而车辆装配速度也会很快提高。"我们的努力目标是，将生产速度提高到每周10000辆的水平"，特斯拉在给股东的一份信中如此表示。不过分析师们不太相信这种高速生产能够长期持续。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何现在？ 这笔投资的宣布时间正逢美中贸易争端日益激烈之时。不过早在去年，位于加州的Palo Alto公司（特斯拉分支）已经与上海市政府就投资事项展开对话。就宣布时机来看，似乎是受到一个消息的驱动：北京4月份宣布结束要求外国汽车制造商与中国企业合资的投资限制。包括通用、尼桑此前一直犹豫是否要在中国生产电动车，就是担心合资伙伴会分享其技术，并在日后成为竞争对手。

特斯拉设厂上海：五个为什么 为何中国？ 中国是世界最大电动汽车市场，2017年总销量达46万8000辆，比美国的20万辆高出一倍多。北京政府通过补助的方式推动电动汽车技术，并要求汽车企业必须从明年开始推出电动车型，否则就必须从竞争对手那里购买积分，以求达标。中国已经是特斯拉电动车的全球第二大市场，仅次于美国。在中国生产能够避免关税风险及其他进口限制。同时还有助于开拓零配件供应商网络，提高服务品质，以让主流购车者对特斯拉电动车更有兴趣。

特斯拉设厂上海：五个为什么 谁来买单？ 对于电动车这样一个资本饥渴类行业，谁为投资买单是一个初创企业所面临的问题。特斯拉上一个季度亏损7亿1000万美元，尽管公司表示很快就会扭亏为盈。他们在内华达州花费50亿美元建造电池厂，其中16亿来自电池生产商松下公司的投资。特斯拉现在还没有透露上海工厂的投资总额，但上海市政府已经表示，这将是当地最大笔的外国投资项目。

特斯拉设厂上海：五个为什么 前景如何？ 特斯拉估计2017年在中国的销量为15000辆，市场份额为3%。与欧美市场需求停滞相比，对于中国这样一个仍处于生长期的电动车市场，特斯拉扩张的空间还很大。而且特斯拉能够轻而易举地完成北京设立的指标：2019年各家汽车制造商品牌的销量中，必须有10%以上来自电动汽车。这意味着特斯拉很可能有富余的“电动车配额积分”出售给其他公司。

特斯拉设厂上海：五个为什么 竞争形势？ 拼杀激烈，日益加剧。包括比亚迪在内的中国国产品牌每年电动汽车和混合动力汽车的销量已经达到数十万俩。北汽集团的EC系列起价约合22000美元，去年12月一个月便售出13000辆，相当于特斯拉2017年的年销量。通用、大众以及其他国际汽车制造商正与中国企业合作，投入巨资研制廉价电动汽车，最快今年就能投放市场。而特斯拉上海工厂投产还要等上一段时间。 作者: 石涛 (美联社)



与此同时，特斯拉还试图通过新建工厂的方式快速扩大产能。上个月，特斯拉与中国方面宣布将在上海建造新厂，总投资将达到50亿美元。而《华尔街日报》周一（7月30日）报道称，特斯拉还在与德国和荷兰官员进行谈判，建立在欧洲的第一座大型特斯拉工厂。该报引述官员消息称，特斯拉已经与两个德国联邦州就建造"超级工厂"（Gigafactory）的事宜展开对话，这种工厂将同时生产电动车和电池。此外特斯拉也在与荷兰方面就建厂事宜进行讨论。

大举新建工厂带来的一个问题是：资金何来？据彭博社引述消息人士称，按照特斯拉计划，上海建厂的50亿美元中至少部分从中国筹集。

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负面新闻不断

一家美国对冲基金甚至为此与特斯拉"对赌"，不过最后一败涂地：根据路透社获得的一份绿光资本（Greenlight Capital）基金经理埃霍恩（David Einhorn）向投资者发出的信件，其中透露该基金今年上半年损失高到18.3%。不过这位亿万富翁依然坚持自己的观点，继续"看衰"特斯拉。根据埃霍恩的说法，有关Model3车型的负面消息会对特斯拉造成影响。除此之外，他还非常怀疑，特斯拉是否能在可预见的未来、甚至从根本而言实现盈利。埃霍恩是特斯拉老板马斯克最为激烈的批评者之一。即便如此，大多数投资者似乎依然选择力挺特斯拉：周三场外交易中，特斯拉股价上涨5%。

石涛 / 达扬 (德新社，法新社, 路透社)