特斯拉：多造车 多欠债

Model3一直被特斯拉视为"希望之星"，希望能够凭借这款车最终扭亏为盈。但这一幕仍未实现，恰恰相反：特斯拉的亏损额猛增。
（德国之声中文网）特斯拉最近麻烦不少："希望之星"Model3车型启动量产已经让他们手忙脚乱，而资金的迅速消耗更是一个大问题。马斯克的公司在刚刚过去的一个季度里亏损高达7亿1800万美元，而一年前的第二季度亏损额还"只有"3亿3600万。
而大幅亏损恰恰是在特斯拉销售额猛增的情况下发生的：40亿美元，比去年同期增长40%多。今年第二季度，特斯拉共生产53339辆电动车，发货量为40768辆，其中包括18449辆Model3车型。
拼尽全力：每周5000辆
与马斯克一再重申的目标相比，这一数字还实在太低。按原定计划，Model3生产速度应该达到每周5000辆，马斯克曾表示2017年12月就要达到这一水平，但此后不得一拖再拖。
在6月的最后一周拼尽全力实现了每周5000辆的生产指标后（当时马斯克亲自"督战"，甚至住在了工厂里），目标立即再次提升到每周6000辆。而车辆装配速度也会很快提高。"我们的努力目标是，将生产速度提高到每周10000辆的水平"，特斯拉在给股东的一份信中如此表示。不过分析师们不太相信这种高速生产能够长期持续。
与此同时，特斯拉还试图通过新建工厂的方式快速扩大产能。上个月，特斯拉与中国方面宣布将在上海建造新厂，总投资将达到50亿美元。而《华尔街日报》周一（7月30日）报道称，特斯拉还在与德国和荷兰官员进行谈判，建立在欧洲的第一座大型特斯拉工厂。该报引述官员消息称，特斯拉已经与两个德国联邦州就建造"超级工厂"（Gigafactory）的事宜展开对话，这种工厂将同时生产电动车和电池。此外特斯拉也在与荷兰方面就建厂事宜进行讨论。
大举新建工厂带来的一个问题是：资金何来？据彭博社引述消息人士称，按照特斯拉计划，上海建厂的50亿美元中至少部分从中国筹集。
负面新闻不断
一家美国对冲基金甚至为此与特斯拉"对赌"，不过最后一败涂地：根据路透社获得的一份绿光资本（Greenlight Capital）基金经理埃霍恩（David Einhorn）向投资者发出的信件，其中透露该基金今年上半年损失高到18.3%。不过这位亿万富翁依然坚持自己的观点，继续"看衰"特斯拉。根据埃霍恩的说法，有关Model3车型的负面消息会对特斯拉造成影响。除此之外，他还非常怀疑，特斯拉是否能在可预见的未来、甚至从根本而言实现盈利。埃霍恩是特斯拉老板马斯克最为激烈的批评者之一。即便如此，大多数投资者似乎依然选择力挺特斯拉：周三场外交易中，特斯拉股价上涨5%。
石涛 / 达扬 (德新社，法新社, 路透社)