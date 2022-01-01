 特斯拉在美中召回近70万辆车 | 经济纵横 | DW | 02.01.2022

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经济纵横

特斯拉在美中召回近70万辆车

由于可能的安全隐患，电动汽车制造商特斯拉在美国和中国召回近70 万辆汽车。尚不知晓的是，召回行动是否将涉及在德国的用户。

Tesla Model 3

特斯拉"Model 3"系列

（德国之声中文网）据美国国家公路交通安全管理局（ NHTSA ）在互联网上公布的一份文件，特斯拉在美国召回 2017年至2020年生产的全部"Model 3"系列车，数量大约为35.6万辆。消息称， "Model 3" 的倒车摄像头线束可能会因打开和关闭行李箱盖而受损，进而导致摄像故障。此外，从2014年到2021年生产的11.9万辆"Model S"也将被召回，原因是在解除锁定的情况下，存在前盖意外打开的风险，因此可能"遮挡驾车人视线、从而增加事故风险"。

在中国，特斯拉宣布召回约20万辆车。中国监管机构称，特斯拉汽车（北京）有限公司召回生产日期在2018年10月4日至2019年11月20日期间的部分进口Model 3电动汽车，共计35836辆，特斯拉（上海）有限公司召回生产日期在2019年10月14日至2020年12月27日期间的部分国产Model 3电动汽车，共计144208辆。

去年6月，特斯拉已在中国召回了28.5万辆汽车，原因是辅助驾驶软件出现了故障。在中国的销售额占特斯拉总销售额的五分之一。 2018年，特斯拉曾因车上动力转向系统问题在全球召回12.3万辆汽车。

Baustelle der Tesla-Fabrik in Brandenburg

在德国小镇格林海德（Grünheide）兴建的欧洲第一座特斯拉超级工厂

目前尚不清楚，相关安全隐患是否也会影响德国国内的特斯拉车。设址弗伦斯堡（ Flensburg ）的主管机构--联邦汽车运输管理局暂未置评。特斯拉正在柏林附近的小镇格林海德（Grünheide）建欧洲第一座特斯拉超级工厂，该工厂已经开始生产试运行，但目前尚未得到官方正式批准。

观看视频 01:21

忘掉特斯拉吧！太阳能电动车来了

（德新社）

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