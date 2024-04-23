特斯拉在德超级工厂将裁去400个岗位

（德国之声中文网）美国汽车制造商特斯拉本周二对柏林-勃兰登堡广播公司（RBB）表示，柏林近郊格林海德（Grünheide）的特斯拉超级工厂将削减400个工作岗位。为避免辞退工人，特斯拉将向员工推出一个自愿离职计划。

两周前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在致员工的内部电子邮件中表示，该公司将在全球裁减超过10%的员工，以削减成本并提高生产率。

特斯拉用疲弱的销售数据来证明裁员的合理性。 该公司四月初公布的数据显示，今年第一季度，特斯拉全球汽车交付量出现近四年来首次下降，销售额同比下降了8%，产量下降了1.6%，面对来自中国的激烈竞争和电动汽车需求普遍疲软的局面，特斯拉也不得不降价促销。迄今为止，特斯拉今年的股价已下跌约35%。

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格林海德的特斯拉超级工厂有大约12500名员工。据柏林-勃兰登堡广播公司的报道，特斯拉已经辞退约2000名临时工中的300人。 如今减少400个固定职位后，该超级工厂的员工人数将降至11800人。裁员人数不到百分之十。

未来，格伦海德的特斯拉工厂希望通过增减临时工来应对变化。柏林-勃兰登堡广播公司援引该公司的话说："尽可能高效地生产运营始终符合我们的利益。生产效率未来也将主要通过增加临时工来实现。"

（法新社）

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