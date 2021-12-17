 特斯拉召回近50万辆车 | 经济纵横 | DW | 01.01.2022

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经济纵横

特斯拉召回近50万辆车

对制造商来说，召回汽车总是一件尴尬事，而且费用高昂。这一次，它在美国涉及两款特斯拉车，据称，问题出在后备箱和引擎盖上。

Tesla Model 3

特斯拉Model 3 在中国畅销

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埃隆·马斯克，一个来自南非的小书呆子如何成为了全球知名的科技大亨、成为《时代周刊》的年度人物？让我们了解一下马斯克的人生。  

特斯拉总裁马斯克目前正在德国“视察”。今年4月以来，特斯拉因在中国的销售急剧下滑而进入“危机模式”，德国汽车专家认为，马斯克硬推“超强发展”计划，十分危险。

（德国之声中文网）由于可能的安全隐患，电动汽车制造商特斯拉在美国召回近 50 万辆汽车，涉及 2017年至2020年生产的全部"Model 3"系列车和从2014年到2021年生产的11.9万辆"Model S" 。美国国家公路交通安全管理局（ NHTSA ）在互联网上公布的一份文件证实了这一消息。

根据该文件， 其中，35·6万辆 "Model 3" 的倒车摄像头线束可能会因打开和关闭行李箱盖而受损，进而导致摄像故障。

遮挡视线  

11.9万辆"Model S"则在解除锁定机构的情况下，存在前盖意外打开的风险，因而，可能"遮挡驾车人视线、从而增加事故风险"。

 特斯拉指出，迄今未知有涉及这两种情况的任何技术事故。马斯克 (Elon Musk) 创立的该企业表示将为车主免费解决问题。

目前尚不清楚，相关安全隐患是否也会影响德国国内的特斯拉车。设址弗伦斯堡（ Flensburg ）的主管机构--联邦汽车运输管理局暂未置评。 

  2018年，特斯拉曾因车上动力转向系统问题在全球召回12.3万辆汽车。

观看视频 01:21

忘掉特斯拉吧！太阳能电动车来了

（德新社）

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