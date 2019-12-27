 特斯拉上海厂获巨额融资 | 经济纵横 | DW | 27.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

特斯拉上海厂获巨额融资

特斯拉与数间中国银行签署了协议，获得高额人民币的贷款。特斯拉表示，这些贷款将被用于打造他们位于上海的超级工厂。

China Automobilindustrie l Tesla Gigafactory 3 in Shanghai (Imago Images/VCG)

(德国之声中文网) 《路透社》报导，监管备案显示特斯拉已与多间中国银行签署了协议，以工廠與土地為抵押，获得高达90亿人民币的贷款。 此外，特斯拉宣布他们也簽署了另一筆高達22.5亿的無擔保週轉金贷款，并强调两笔贷款都将被用于打造他们位于上海的超级工厂。

资料中显示，提供特斯拉贷款的银行包含中国建设银行、中国农业银行、上海浦东发展银行及中国工商银行。除了将贷款用于建造上海的车厂外，特斯拉也将挪用部分款项去支付高达3.5亿的负债。

特斯拉的上海超级工厂是他们的首个海外制造据点，各界都将此举视为特斯拉进入中国市场的重要里程碑。此外，专家也评估，特斯拉此举能让他们避免支付中国对美国进口车征收的高额关税。

今年7月马斯克在财报电话会议上表示，上海工厂2019年底将能投入本地化生产，产能可达到每周2千辆。根据《新京报》报导，超级工厂一期的建设工作已经完成，特斯拉预计今年年底有望进行国产Model 3的小规模交付，大规模交付将要等到明年第一季度。

China Teslas Riesenfabrik in Shanghai (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Ji Haixin)

特斯拉的上海超级工厂是他们的首个海外制造据点，各界都将此举视为特斯拉进入中国市场的重要里程碑。

除了上海的超级工厂外，上个月也传出特斯拉将于柏林建立超级工厂。根据德国《图片报》报导，马斯克说，新工厂厂址设在尚未完工的柏林-勃兰登堡国际机场附近。消息显示，柏林的超级工厂将包含一个设计和工程中心。不过马斯克并未透露工厂规模或员工人数的细节。

杨威廉/夏立民 (路透社、法新社)

 

DW.COM

汽车专家： “马斯克能赚钱？”

美国电动汽车制造商特斯拉（Tesla）计划在德国这样一个高薪国家设厂。汽车专家兼分析师施沃佩（Frank Schwope）在接受德国之声采访时表达了怀疑态度。 (14.11.2019)  

上海之后，特斯拉也要"德国制造"

特斯拉创始人马斯克宣布要在柏林地区建立超级工厂。这将是特斯拉继去年宣布在上海开设工厂后第二个海外工厂。 (13.11.2019)  

Model 3产量不达标 马斯克急得睡工厂

特斯拉的希望之星Model 3产量仍然没有达到原本设定的目标。其创始人兼CEO马斯克亲自接管了生产事宜，这位“大神”已经睡进工厂里了。 (04.04.2018)  

相关内容

Deutschland l Protest gegen die Verfolgung von Uiguren in China in München

联合国人权专家敦促下 中国披露维族学者下落 27.12.2019

联合国人权专家的敦促下，中国披露了知名维吾尔学者塔西甫拉提·特依拜（Tashpolat Tiyip）的下落，中国外交部否认对特依拜进行秘密审判并被处以极刑。

VW-Werk in Shanghai, China

改造中国工厂 大众快速赶超特斯拉 29.10.2019

为了实现年产50万辆电动汽车的目标，美国新兴车企特斯拉近年来忙得焦头烂额。现在，老牌厂商德国大众正计划在2020年底前将电动车产能快速提升到每年100万辆，其内部文件显示，大众的“捷径”就是改造现有的中国生产线。

Tesla Ladestation

汽车专家： “马斯克能赚钱？” 14.11.2019

美国电动汽车制造商特斯拉（Tesla）计划在德国这样一个高薪国家设厂。汽车专家兼分析师施沃佩（Frank Schwope）在接受德国之声采访时表达了怀疑态度。

广告
Indonesien Gedenken Tsunami Katastrophe 2004 (Getty Images/AFP/C. Mahyuddin)

南亚海啸灾难15周年纪念

12月26日，印度洋大海啸灾难发生满15年之际，成千上万人举行纪念仪式，缅怀22万多名罹难者。受灾国家如今改进了海啸预警系统，专家认为，“如今再发生像2004年那样的海啸不会再有那么多人罹难”。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  