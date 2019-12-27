特斯拉上海厂获巨额融资

(德国之声中文网) 《路透社》报导，监管备案显示特斯拉已与多间中国银行签署了协议，以工廠與土地為抵押，获得高达90亿人民币的贷款。 此外，特斯拉宣布他们也簽署了另一筆高達22.5亿的無擔保週轉金贷款，并强调两笔贷款都将被用于打造他们位于上海的超级工厂。

资料中显示，提供特斯拉贷款的银行包含中国建设银行、中国农业银行、上海浦东发展银行及中国工商银行。除了将贷款用于建造上海的车厂外，特斯拉也将挪用部分款项去支付高达3.5亿的负债。

特斯拉的上海超级工厂是他们的首个海外制造据点，各界都将此举视为特斯拉进入中国市场的重要里程碑。此外，专家也评估，特斯拉此举能让他们避免支付中国对美国进口车征收的高额关税。

今年7月马斯克在财报电话会议上表示，上海工厂2019年底将能投入本地化生产，产能可达到每周2千辆。根据《新京报》报导，超级工厂一期的建设工作已经完成，特斯拉预计今年年底有望进行国产Model 3的小规模交付，大规模交付将要等到明年第一季度。

除了上海的超级工厂外，上个月也传出特斯拉将于柏林建立超级工厂。根据德国《图片报》报导，马斯克说，新工厂厂址设在尚未完工的柏林-勃兰登堡国际机场附近。消息显示，柏林的超级工厂将包含一个设计和工程中心。不过马斯克并未透露工厂规模或员工人数的细节。

杨威廉/夏立民 (路透社、法新社)