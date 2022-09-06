 “特拉斯经济学 ”急转弯：取消富人减税计划 | 经济纵横 | DW | 03.10.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

“特拉斯经济学 ”急转弯：取消富人减税计划

英国为高收入者减税的计划引发市场动荡，保守党议员也表示反对。新上任的英国首相特拉斯和财政大臣克沃腾不得不收回成命。

面对公众压力，特拉斯（Liz Truss）不得不收回她为高收入者减税的计划

面对公众压力，英国新首相特拉斯（Liz Truss）不得不收回她为高收入者减税的计划

（德国之声中文网）英国财政大臣克沃腾（Kwasi Kwarteng）周一（10月3日）表示，政府为高收入者减税的计划已被取消。该计划使市场陷入动荡，并有可能引发保守党议员的反水。

英国首相特拉斯上台不到一个月，她领导的政府因这项为最高所得者减税来刺激经济的计划而受到了猛烈抨击。

她领导的保守党议员也发出警告，称她所谓的这项“小预算”不会在议会通过。随后，特拉斯和她的财政部长克沃腾退缩了。克沃腾在保守党年度大会召开的第二天说：“我们明白了，我们听进去了。”

这个急转弯让英镑汇率回升到该计划宣布前的市值，即1.12美元左右。

“特拉斯经济学”的幻灭

特拉斯新官上任三把火，希望通过一系列以为会促进增长的预算政策来实现一个良好的开端。这其中包括9月23日宣布的一项计划，即取消对年收入超过15万英镑（16.7万美元）的高收入者征收45%的税率。最高所得税从45%下调至40%。这一减税刺激计划原计划由政府借债资助。

该项计划导致市场哗然，英镑暴跌，英国央行不得不出面干预，宣布购入债券。与此同时，对进一步加息的担忧也引发了英国楼市动荡。

该项计划引发了广泛的愤怒，其中包括来自保守党议员的反对，他们担心这一不得人心的减税措施会让本党失去议会中的席位。

特拉斯和克沃腾此前认为，减税将会刺激投资和增长，最终带来更多的财税收入。但他们也承认，社会支出也应该削减。

(法新社、路透社、美联社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

英国查尔斯国王有多富有？

DW.COM

特拉斯吁减少对中国依赖 承诺确保台湾自卫能力

英国首相特拉斯向美国媒体CNN表示，各国应坚定支持乌克兰，并呼吁盟国加强在中俄相关议题上的合作。她重申，若中国入侵台湾，将与盟国确保台湾有自卫能力。  

相关内容

Britain's Queen Elizabeth II, left, welcomes Liz Truss during an audience at Balmoral, Scotland, where she invited the newly elected leader of the Conservative party to become Prime Minister and form a new government, Tuesday, Sept. 6, 2022. (Jane Barlow/Pool Photo via AP)

特拉斯正式出任英国首相 06.09.2022

英国女王在苏格兰任命了新首相特拉斯。特拉斯上任后亟需处理包括能源危机和严重通胀在内的众多棘手问题。英格兰银行预测，英国经济可能在今年年底前进入衰退。特拉斯表示以首相身份与外国领导人进行的第一场电话通话对象将是乌克兰总统泽连斯基。

Liz Truss speaks after being announced as Britain's next Prime Minister at The Queen Elizabeth II Centre in London, Britain September 5, 2022. REUTERS/Hannah McKay

"铁娘子"特拉斯将成为英国首相 05.09.2022

周一，英国保守党举行的党内投票中，特拉斯如事前预料击败前财政大臣苏纳克成为保守党领袖，从而为其接任此前辞职的约翰逊铺平了道路。

Eine Person uebergibt Dollar Geldscheine an eine andere Person. Berlin, Deutschland. 02.08.2016. Copyright: Thomas Trutschel/ picture alliance/photothek

强势美元！为什么你要担心？ 03.10.2022

最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。

广告
自1901年以来，总共有224人获得了诺贝尔生理学或医学奖，其中包括12名女性。

瑞典进化遗传学家获得2022诺贝尔生理学或医学奖

在莱比锡工作的瑞典生物学家、进化遗传学专家斯万特·帕博获得今年诺贝尔生理学或医学奖，以表彰他在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现 ”方面作出的贡献。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  