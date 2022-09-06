“特拉斯经济学 ”急转弯：取消富人减税计划

（德国之声中文网）英国财政大臣克沃腾（Kwasi Kwarteng）周一（10月3日）表示，政府为高收入者减税的计划已被取消。该计划使市场陷入动荡，并有可能引发保守党议员的反水。

英国首相特拉斯上台不到一个月，她领导的政府因这项为最高所得者减税来刺激经济的计划而受到了猛烈抨击。

她领导的保守党议员也发出警告，称她所谓的这项“小预算”不会在议会通过。随后，特拉斯和她的财政部长克沃腾退缩了。克沃腾在保守党年度大会召开的第二天说：“我们明白了，我们听进去了。”

这个急转弯让英镑汇率回升到该计划宣布前的市值，即1.12美元左右。

“特拉斯经济学”的幻灭

特拉斯新官上任三把火，希望通过一系列以为会促进增长的预算政策来实现一个良好的开端。这其中包括9月23日宣布的一项计划，即取消对年收入超过15万英镑（16.7万美元）的高收入者征收45%的税率。最高所得税从45%下调至40%。这一减税刺激计划原计划由政府借债资助。

该项计划导致市场哗然，英镑暴跌，英国央行不得不出面干预，宣布购入债券。与此同时，对进一步加息的担忧也引发了英国楼市动荡。

该项计划引发了广泛的愤怒，其中包括来自保守党议员的反对，他们担心这一不得人心的减税措施会让本党失去议会中的席位。

特拉斯和克沃腾此前认为，减税将会刺激投资和增长，最终带来更多的财税收入。但他们也承认，社会支出也应该削减。

(法新社、路透社、美联社)

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