特拉斯正式出任英国首相

（德国之声中文网）本周二（6月9日），英国保守党新党魁特拉斯（Liz Truss）在苏格兰巴尔莫勒尔度假地觐见了英国女王，并接受了女王委任，由此正式成为英国首相。这打破了王室多年来的先例，女王通常会在白金汉宫或温莎城堡任命首相。白金汉宫发言人此前曾表示，由于女王行动不便，任命新首相的地点改为巴尔莫勒尔堡。

即将离任的首相约翰逊已经向女王递交了辞呈。

特拉斯上任后的计划是什么？

在俄罗斯入侵乌克兰、新冠大流行病以及英国脱欧多重事件的影响和推动下，特拉斯政府亟需处理能源危机和飙升的通货膨胀问题。

40年来英国的通货膨胀率首次超过10%。英格兰银行预测，10月份的通胀率将达到13.3%。该银行表示，英国经济可能在今年年底前进入衰退。

特拉斯说，她的首要任务是减税和减少监管以推动经济增长。

据估算，到今年10月，英国家庭的账单开支将猛增80%，比一年前同期高出三倍。

特拉斯在竞选期间曾承诺为经济负担过重的人群提供帮助，但没有给出进一步的细节。

在周一举行保守党党员投票中，特拉斯击败对手苏纳克（Rishi Sunak），成为新一任保守党党魁。她在胜选演讲中承诺，将帮助英国度过经济危机。

特拉斯说，英国将继续向乌克兰提供支持。她还承诺将英国国防开支增加到GDP的2-3%。她表示，她担任首相后与世界领导人的第一次电话通话将是与乌克兰总统泽连斯基之间的通话。

特拉斯的内阁

目前担任商务大臣的克沃腾（Kwasi Kwarteng）有可能被特拉斯任命为财政大臣。內政大臣帕特尔（Priti Patel）昨天则宣布辞职。现任总检察长布雷弗曼（Suella Braverman）有可能接任这一职务。克莱弗利（James Cleverly）有可能接替特拉斯成为新一任外交大臣。

如果这些猜测都准确的话，那么英国将首次出现四大“重臣”均由非白人的男性担任。

约翰逊的告别

离任首相约翰逊周二在前往苏格兰之前在唐宁街10号门前发表告别演说。他说，他的继任将会通过“一切努力”帮助人民度过危机。他呼吁保守党人支持特拉斯。他还发誓自己会支持特拉斯的“每一步”。约翰逊说，当英国从经济衰退中走出来的时候会变得更加强大。

他说：“对经济而言，这是一段艰难的时期。”

“对全国各地的家庭来说，这是个艰难的时刻。我们能够而且也将会度过这个难关，我们会变得更加强大。”他说。

成也萧何 败也萧何：约翰逊的戏剧人生

(美联社, 路透社)

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