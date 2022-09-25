 特拉斯吁减少对中国依赖 承诺确保台湾自卫能力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2022

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时政风云

特拉斯吁减少对中国依赖 承诺确保台湾自卫能力

英国首相特拉斯向美国媒体CNN表示，各国应坚定支持乌克兰，并呼吁盟国加强在中俄相关议题上的合作。她重申，若中国入侵台湾，将与盟国确保台湾有自卫能力。

Liz Truss visit to US for the United Nations General Assembly

英國首相特拉斯呼吁英国的盟友在对中国以及俄罗斯的立场上加强合作。

（德国之声中文网）英国首相特拉斯（Liz Truss）在周日（9月25日）由美国有线电视网CNN播出的访问中表示，盟国应该在乌克兰问题上立场坚定，不要理会俄罗斯总统的「剑拔弩张」。而面对世界各地越来越多的威胁，她正在寻求修补与民主国家的关系。

特拉斯上周首次以英国首相身份出访纽约并出席联大。出訪期間，她会见了美国总统拜登和法国总统马克龙，并呼吁志同道合的民主国家坚决反对「专制政权」。在俄罗斯总统普京下令召集30万名预备役军人加入乌克兰战争後，特拉斯说普京升级俄罗斯对乌克兰的入侵行动是因为他并未获胜，而他也犯了一个战略错误。

她告诉CNN，「我认为他没有预料到自由世界的反应力度。我们不应该听他的剑拔弩张和虚假的威胁。相反地，我们需要做的是继续对俄罗斯进行制裁，继续支持乌克兰。」

在正式成为英国总理後，特拉斯已多次表示将对俄罗斯和中国采取强硬态度，她也呼吁英国的盟友在对中国以及俄罗斯的立场上加强合作。特拉斯说，英国正与美国丶日本和加拿大在内的G7盟国合作，以减少对中国的战略依赖，并确保他们对来自北京的军事侵略威胁有一个「共同反应」。她表示：「事实是，自由世界没有做足够的工作来及早对抗俄罗斯的侵略。普京有恃无恐地发动了这场骇人听闻的战争，我们不能看到这种情况发生在世界其他地方。」

USA New York | Präsident Emmanuel Macron und Premierministerin Liz Truss

特拉斯说，她在纽约与法国总统马克龙进行了一场「非常好的会晤」。

当她被问到若中国入侵台湾，英国是否会像美国总统拜登近日所说一样在军事上保卫台湾时，她说：「我们决心与盟友合作，确保台湾能够自卫。我一直很清楚的是，所有的盟国都需要确保台湾有能力保护自己，这是非常重要的。我们需要从乌克兰的经验中吸取教训。」

相信英美间的特殊关系

但在英国脱欧後的贸易关系上，她也与欧洲和美国等盟国产生歧见。她25日表示，希望通过谈判解决所谓北爱尔兰议定书问题。而她与拜登一致认为需要维护该地区和平，她也仍相信美国跟英国之间的「特殊关系」。她说：「我确实认为我们的关系是特殊的，而且在我们面临来自俄罗斯的威胁，和中国越来越强硬的态度之际，这个关系越来越重要。我决心在未来几年让这段关系更加特殊。」

此外，特拉斯说，她在纽约与法国总统马克龙进行了一场「非常好的会晤」。她在竞选总理期间曾对与马克龙的关系提出质疑，这也让外界质疑她会如何处理英国与法国的关系。她25日表示：「我期待在未来与他合作。」

（CNN丶路透社）

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