特拉斯吁减少对中国依赖 承诺确保台湾自卫能力

（德国之声中文网）英国首相特拉斯（Liz Truss）在周日（9月25日）由美国有线电视网CNN播出的访问中表示，盟国应该在乌克兰问题上立场坚定，不要理会俄罗斯总统的「剑拔弩张」。而面对世界各地越来越多的威胁，她正在寻求修补与民主国家的关系。

特拉斯上周首次以英国首相身份出访纽约并出席联大。出訪期間，她会见了美国总统拜登和法国总统马克龙，并呼吁志同道合的民主国家坚决反对「专制政权」。在俄罗斯总统普京下令召集30万名预备役军人加入乌克兰战争後，特拉斯说普京升级俄罗斯对乌克兰的入侵行动是因为他并未获胜，而他也犯了一个战略错误。

她告诉CNN，「我认为他没有预料到自由世界的反应力度。我们不应该听他的剑拔弩张和虚假的威胁。相反地，我们需要做的是继续对俄罗斯进行制裁，继续支持乌克兰。」

在正式成为英国总理後，特拉斯已多次表示将对俄罗斯和中国采取强硬态度，她也呼吁英国的盟友在对中国以及俄罗斯的立场上加强合作。特拉斯说，英国正与美国丶日本和加拿大在内的G7盟国合作，以减少对中国的战略依赖，并确保他们对来自北京的军事侵略威胁有一个「共同反应」。她表示：「事实是，自由世界没有做足够的工作来及早对抗俄罗斯的侵略。普京有恃无恐地发动了这场骇人听闻的战争，我们不能看到这种情况发生在世界其他地方。」

当她被问到若中国入侵台湾，英国是否会像美国总统拜登近日所说一样在军事上保卫台湾时，她说：「我们决心与盟友合作，确保台湾能够自卫。我一直很清楚的是，所有的盟国都需要确保台湾有能力保护自己，这是非常重要的。我们需要从乌克兰的经验中吸取教训。」

相信英美间的特殊关系

但在英国脱欧後的贸易关系上，她也与欧洲和美国等盟国产生歧见。她25日表示，希望通过谈判解决所谓北爱尔兰议定书问题。而她与拜登一致认为需要维护该地区和平，她也仍相信美国跟英国之间的「特殊关系」。她说：「我确实认为我们的关系是特殊的，而且在我们面临来自俄罗斯的威胁，和中国越来越强硬的态度之际，这个关系越来越重要。我决心在未来几年让这段关系更加特殊。」

此外，特拉斯说，她在纽约与法国总统马克龙进行了一场「非常好的会晤」。她在竞选总理期间曾对与马克龙的关系提出质疑，这也让外界质疑她会如何处理英国与法国的关系。她25日表示：「我期待在未来与他合作。」

（CNN丶路透社）

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