特大暴雨和洪灾重创意大利

大水未退先回家

在意大利北部的艾米利亚-罗马涅大区发生严重洪灾后，许多居民正在返回他们的家园。一些人站在大片泥泞中，受影响的民众面对的是满目疮痍的混乱场面。在一些地方已经展开初步清理行动，据媒体报道，数以千计的志愿者已经向灾区报到并表示愿提供帮助。