特大暴雨和洪灾重创意大利

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多人死亡、城市被大水淹没——在严重的暴风雨过后，意大利东北部多个地区接下来还可能面临山体滑坡和新一波暴雨威胁。
在意大利北部的艾米利亚-罗马涅大区发生严重洪灾后，许多居民正在返回他们的家园。一些人站在大片泥泞中，受影响的民众面对的是满目疮痍的混乱场面。在一些地方已经展开初步清理行动，据媒体报道，数以千计的志愿者已经向灾区报到并表示愿提供帮助。
鉴于当地的情况，意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）也表示全力声援受影响地区的人民。她在推特上写道：「政府正在密切关注事件的发展，并准备采取必要的救济措施。」
据报道，受影响地区还发生了约100起严重的山体滑坡，重灾区艾米利亚-罗马涅大区就有约一万多名居民必须被疏散。与此同时，在当地与洪灾有关的死亡人数也在上升：据称到目前为止至少有13人死亡。
然而，暴雨即将再度来袭，德国外交部已经对前往意大利旅行发出警告，提醒大雨可能引发的洪水和山体滑坡。德国官方称：「该国（意大利）内陆地区存在着洪水和山体滑坡的风险；整个海岸地区，包括意大利中部和南部，都可能出现暴雨。」
在意大利北部的艾米利亚-罗马涅大区和中部的马尔凯大区共有21条河流决堤，造成至少36个城镇被淹没。当地政府已呼吁居民在任何情况下都不要前往公寓和房屋的底层或地下室，许多居民因此在较高的楼层或房屋屋顶上避难。
意大利军方和海岸警卫队也在帮助救援工作，他们以直升机将一部分居民和宠物从被大水包围的房屋中运出，其他的人则以橡皮艇转移到安置区。
目前仍有人员失踪，据意大利消防局称，灾情最严重的地点包括艾米利亚-罗马涅大区的拉文纳、弗利-切塞纳、里米尼和博洛尼亚等省份。民防部门呼吁人们在未来几天里要非常谨慎。
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