特区政府对待港独：零容忍

过去数月来，香港特区政府以国家安全为由，在言论和行动层面，均加强了对有独立倾向的团体和个人的监控。香港保安部也被调动起来。
（德国之声中文网）9月24日，香港政府宣布正式禁止民族党的运作。当日香港教育局向所有中学发出信函，告诫严禁民族党的渗透，否则将受到司法指控。10月，英国《金融时报》驻港记者马凯（Victor Mallet）未能获准其工作签证的延长，而此前作为外国记者协会副主席的马凯主持了同民族党召集人陈浩天的一次对谈。
香港大学大学院教授杨艾文（Simon Young）对路透社表示，"我们可以观察到政府的政策正在收紧，在动用政权和决策时更多地考虑国家利益的因素。"
现役和退休的警官、律师以及议院均认为，香港负责保卫要员、防范以及反恐的保安部，正在加强政治监控。有熟悉该领域的消息来源称，民族党以及十来个其他组织正处在监控之下。
迄今港府对马凯签证延长被拒一事没有做出解释，套用的话语是"决不容忍支持港独"，《金融时报》将为延长马凯签证事宜诉诸法律。
在目前的香港，哪怕是港独只是一个念头，也会被归纳成现实的威胁。一名驻港外交官说，"这一现象令人担心，香港政府只顾跟北京学舌，执行那里的强硬路线，即便自己的声誉严重受损，也在所不辞。"
之前提到的教育局发给中学的信函写道，"如果学生中有错误和极端的想法，校长和老师应以事实对其进行纠正。"有教师对此评论道，这是"荒唐的指示"：香港的《基本法》强调保护言论和集会自由。
2014年雨伞运动的参加者们对目前的局势深感失望。一名现年29岁的摄影师说，"简单地说，香港这座英国人建起的大厦，正在摇摇欲坠、四面漏风。台风不断来袭，它离倒塌已经不远。"
《基本法》反分裂，前港英法则不禁止独立和自决
但是，香港《基本法》也要求在此框架下港人创立自己法律，反对叛国、分裂国家以及颠覆中央政府。这是同殖民时代尤其不同的地方，当年的英国法律并不禁止要求独立或者自决的呼声。
这也是为什么香港为23条立法遭遇巨大社会阻碍的原因。23条涉及的是国家安全。去年上任的特首林郑月娥可能会在任期内推动23条的立法，而且内容也不会更新。许多观察家认为，即便23条不出台，香港保安部也一样加强管制。保安部对禁止民族党事宜介入很深，向港府提交了一份700页的禁党文件。该文件显示，他们对民族党的声明、公开活动和发言实施了监控。
这样的手段让人港英时代的警察"政治部"（Special Branch），这曾是一个非常重要、但刻意不提的神秘部门。它在冷战期间的主要任务，是监控中国大陆和苏联在香港的策反行动。香港主权移交中国前两年即1995年，这个组织被撤销。
在言论自由和国家安全之间难找平衡
立法会议员涂谨申表示，"我的忧虑是，监视人们的政治生活和思想，实际上就违反了《基本法》包含的人权精神。必须寻找平衡点。"现在的问题是，港府拒绝回答议员提出的公开保安部工作细节的要求。
目前，保安部有超过700名特警，其中的成员既同大陆相关部门，也与外国驻港外交机构保持密切的沟通。一名保安部退役高官告诉路透社，他见证了港府在监控领域发生了巨大变化，"看到他们使用我们那时的同样的监控手段和行为，只是针对的是新一代人，感觉非常怪异。"
香港警方拒绝评论，是否有其他呼吁更多自治的活跃分子和组织，也受到监控，比如黄之锋等，原因是，警方不会向外界透露调查行动的任何细节。
李鱼/达扬（路透社）