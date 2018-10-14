特区政府对待港独：零容忍

（德国之声中文网）9月24日，香港政府宣布正式禁止民族党的运作。当日香港教育局向所有中学发出信函，告诫严禁民族党的渗透，否则将受到司法指控。10月，英国《金融时报》驻港记者马凯（Victor Mallet）未能获准其工作签证的延长，而此前作为外国记者协会副主席的马凯主持了同民族党召集人陈浩天的一次对谈。

香港大学大学院教授杨艾文（Simon Young）对路透社表示，"我们可以观察到政府的政策正在收紧，在动用政权和决策时更多地考虑国家利益的因素。"

现役和退休的警官、律师以及议院均认为，香港负责保卫要员、防范以及反恐的保安部，正在加强政治监控。有熟悉该领域的消息来源称，民族党以及十来个其他组织正处在监控之下。

迄今港府对马凯签证延长被拒一事没有做出解释，套用的话语是"决不容忍支持港独"，《金融时报》将为延长马凯签证事宜诉诸法律。

在目前的香港，哪怕是港独只是一个念头，也会被归纳成现实的威胁。一名驻港外交官说，"这一现象令人担心，香港政府只顾跟北京学舌，执行那里的强硬路线，即便自己的声誉严重受损，也在所不辞。"

马凯在香港的记者签证未被延长

之前提到的教育局发给中学的信函写道，"如果学生中有错误和极端的想法，校长和老师应以事实对其进行纠正。"有教师对此评论道，这是"荒唐的指示"：香港的《基本法》强调保护言论和集会自由。

2014年雨伞运动的参加者们对目前的局势深感失望。一名现年29岁的摄影师说，"简单地说，香港这座英国人建起的大厦，正在摇摇欲坠、四面漏风。台风不断来袭，它离倒塌已经不远。"

《基本法》反分裂，前港英法则不禁止独立和自决

但是，香港《基本法》也要求在此框架下港人创立自己法律，反对叛国、分裂国家以及颠覆中央政府。这是同殖民时代尤其不同的地方，当年的英国法律并不禁止要求独立或者自决的呼声。

这也是为什么香港为23条立法遭遇巨大社会阻碍的原因。23条涉及的是国家安全。去年上任的特首林郑月娥可能会在任期内推动23条的立法，而且内容也不会更新。许多观察家认为，即便23条不出台，香港保安部也一样加强管制。保安部对禁止民族党事宜介入很深，向港府提交了一份700页的禁党文件。该文件显示，他们对民族党的声明、公开活动和发言实施了监控。

被取缔的香港民族党创办人陈浩天

这样的手段让人港英时代的警察"政治部"（Special Branch），这曾是一个非常重要、但刻意不提的神秘部门。它在冷战期间的主要任务，是监控中国大陆和苏联在香港的策反行动。香港主权移交中国前两年即1995年，这个组织被撤销。

在言论自由和国家安全之间难找平衡

立法会议员涂谨申表示，"我的忧虑是，监视人们的政治生活和思想，实际上就违反了《基本法》包含的人权精神。必须寻找平衡点。"现在的问题是，港府拒绝回答议员提出的公开保安部工作细节的要求。

目前，保安部有超过700名特警，其中的成员既同大陆相关部门，也与外国驻港外交机构保持密切的沟通。一名保安部退役高官告诉路透社，他见证了港府在监控领域发生了巨大变化，"看到他们使用我们那时的同样的监控手段和行为，只是针对的是新一代人，感觉非常怪异。"

香港警方拒绝评论，是否有其他呼吁更多自治的活跃分子和组织，也受到监控，比如黄之锋等，原因是，警方不会向外界透露调查行动的任何细节。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年金钟 这是2014年9月28日的香港立法会门外，“占中三子”之一的戴耀廷在当天凌晨宣布，“占中”运动正式启动。香港中心地带部分瘫痪，警方在金钟驱散抗议者时使用了催泪弹，局势骤然升级。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日金钟 摄于2015年，一年后这里恢复了往日的平静，立法会大楼也再次清晰可见。然而去年香港警方发射催泪弹的那一刻，人们恐怕仍然记忆犹新。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年中环 这是2014年9月29日的中环，抗议者占领了这里的主干道。这场围绕争取香港2017年普选的民主运动全面展开，其领军人物称，“公民抗命时代”到来了。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日中环 时隔一年，作为香港金融中心的中环重新车水马龙。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年港府大楼外 这是2014年10月2日的香港政府總部大楼外。当时大量学生聚集此地，封锁了通往特首梁振英官邸的通道，要求梁振英下台。这里距离抗议中心金钟步行只需5分钟。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日港府大楼外 如今，香港特首官邸门外恢复平常景象，图上也能看到中国人民解放军驻港部队大楼。

当年风云激荡，今天车水马龙 当年旺角 这是2014年10月4日的旺角。在这个时期占领运动的支持者与反对者间的冲突激化，反方试图拆除帐篷和路障，冲突双方互相对骂，场面一度混乱。

当年风云激荡，今天车水马龙 今日旺角 作为香港著名旅游和购物区的旺角，如今恢复了往日的商业气氛。

当年风云激荡，今天车水马龙 曾贴满便利帖的墙壁 这是2014年10月4日的照片，一名香港抗议者正在为这面满是便利帖的墙壁拍照，墙上用大字写着“我们为什么在这里？”，下面抗议者提出的各种诉求。原计划当日举行的学联与政府的第一轮对话在旺角冲突激化后被搁置。

当年风云激荡，今天车水马龙 “不许标贴” 摄于一年后，墙壁上只剩下了“不许标贴”的标识。对于一些当时的示威者而言，他们的问题依然没有得到答案。 作者: 王凡



李鱼/达扬（路透社）