特勤局局长和国土安全部长加入特朗普「伤亡表」

(德国之声中文网) 周日，特朗普说他已经接受了国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）的辞呈。 但事实上在尼尔森提交辞呈之前，特朗普就对于她控管美墨边境非法移民人数一事颇有微词。

而在特朗普宣布他收到尼尔森的辞呈之后，尼尔森也在推特上确认此事，只是没有说明离职原因。

尼尔森在推文中说: 「能与国土安全部勇敢的男男女女们共事是我的荣幸，对于他们为保障国家免于威胁与风险所提供的服务、奉献与投入，我与有荣焉。 」

尼尔森自从2017年1月入阁开始，担任过三个不同的高层职务。

美联社报导，尼尔森曾经因为其他政府部门在管理被逮捕的移民家庭时，没有给予国土安全部足够的支持而感到挫折。

美国媒体CNN引述尼尔森的友人透露，尼尔森并非自愿辞职，而是被迫这么做。

麦克莱南将接任国土安全部长

特朗普宣布原美国海关与边境保卫局的麦克莱南 (Kevin McAleenan) 代理国土安全部部长。

国土安全部是2001年前总统乔治·布什因应盖达组织的恐怖行动而设立，作为打击恐怖主义与确保国家安全用途。

尼尔森今年46岁，从2017年1月开始成为国土安全部助理次长，9月开始成为白宫幕僚长，2017年12月任国土安全部长。

特勤局长同样换人

白宫周一（4月8日）表示，美国特勤局局长伦道夫·阿莱斯（Randolph Alles）离职。白宫发言人桑德斯声明中没有提到他离职的原因，但感谢“他40多年来为国家的服务”。接替阿莱斯的是特勤局资深官员詹姆斯·默里(James M.Murray)。

现年65岁的阿莱斯曾在海军陆战队服役数十年，2017年4月出任特勤局局长一职。据美联社援引三名不愿透露姓名的官员称，阿莱斯的离职是因为特勤局内部的人事冲突，并表示这与尼尔森的离职无关。

鉴于国土安全部部长刚刚下马，一些媒体在报道时使用了美国安全高层面临“洗牌”的说法。

罗法/王凡/杨威廉 (路透社、美联社等)