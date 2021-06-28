 特别预算卡关 联合国维和工作受阻 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.06.2021

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时政风云

特别预算卡关 联合国维和工作受阻

联合国在中东与非洲等地有超过12个维和工作团队，现在因为预算过不了关，可能在7月1日开始就会陷入营运困难。

britischer Militärbase auf Zypern

图为联合国维和部队中的英国部队在塞浦路斯联合国基地的画面。

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根据联合国提供的数字，2020发生新冠疫情的这一年，近2万名儿童成为冲突地区暴力的受害者，尤其是绑架和强奸案例大幅增加。

西方外交官员周五对美联社透露，中国曾对乌克兰施压，要求乌克兰退出支持加强对新疆人权进行调查的声明，否则将扣留预定运往该国的中国制疫苗。

联合国人权事务高级专员巴切莱特表示，即便没有中国的合作，她也会对新疆发生的人权指控进行调查。有迹象表明，巴切莱特可能已经对中国的拖延去耐心。

加拿大22日代表44国在联合国人权理事会对中国人权纪录表达严重关切，而中国则带领其他国家对加拿大侵犯原住民的政策提出问责。

(德国之声中文网) 联合国官员和外交官周一(6月28日)表示，如果联合国大会无法在30日以前就未来一年的新预算达成一致，全球12个联合国维和特派团可能在7月1日就会停止运作。

由193个成员组成的的联合国正在讨论是否通过到2022年6月30日的预算60亿美元。一些外交官谈判延迟归咎于程序的变化、后勤工作以及中国与西方国家之间的关系。法新社报道，消息人士指出，谈判障碍源于中国和非洲国家在最后一刻提出的多项要求。

联合国管理战略、政策和合规负责人波拉德（Catherine Pollard）告诉路透社，建议这12个主要在非洲和中东的维和特派团开始制定应急计划，以防新预算未能及时通过。

她说，如果错过了6月30日的最后期限，那么秘书长古特雷斯只能自己想办法保护联合国的资产和维和人员。她告诉记者：「与此同时，我们仍然希望并相信成员国将完成他们的谈判。」

联合国发言人杜加里克(Stephane Dujarric)也说，维和特派团已被告知这一情况，并被要求在特派团不得不中断时制定应急计划。

她说：「削减行动将限制特派团执行其任务的能力，包括支持东道国应对贪污腐败、保护平民等。」

根据法新社，联合国全球维和行动的预算与超过30亿美元的联合国主要行动预算是分开的。年度维和预算金额约为65亿美元，涵盖每年7月1日开始的12个月期间花费。

联合国维和主管拉克鲁瓦（Jean-Pierre Lacroix）说，少了预算的特派团将受到严重限制，无法开展诸如保护平民、帮助解决新冠疫情有关问题以及支持政治议题和调解等措施。

他补充说：「这是一个令人担忧的情况，特别是在我们的大多数特派团是在非常困难、有问题和危险的环境中运作。」

美国是维和预算的最大分摊国，负责约28%，其次是中国的15.2%和日本的8.5%。

(路透社、法新社)

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