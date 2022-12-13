李家超称祖国是后盾 港台艺人微博转发「我爱你中国」

香港特首李家超出席了特区政府举办的国庆典礼，提到中央制定《港区国安法》，落实「爱国者治港」，令香港步入由乱到治的阶段。他也表示香港在关键时刻「总有祖国作为坚强后盾」。