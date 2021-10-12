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中华人民共和国称所属特别行政区的行政首长为“行政长官”，俗称“特区首长”，简称“特首”。
香港特别行政区行政长官，1997年设立之香港特别行政区政府的行政首长。澳门特别行政区行政长官，1999年设立之澳门特别行政区政府的行政首长。
香港特首林郑月娥曾表示，若政党不参政，要质疑其存在价值，而政党不再进入政治体制「有点奇怪」。现在，奇怪的事发生了。
林郑月娥任内最後一份《施政报告》把重点放在未来的长远规划，内容聚焦将香港融入「国家发展大局」以及维护国安工作等被是为极具争议的政治和经济任务，香港民间怎麽看待？
香港特首林郑月娥发表任内最后一份《施政报告》，不仅碰触了《基本法》23条立法的烫手山芋、还要加快香港北部与深圳边界的建设，加速「港深融合」。她还说了些什麽？
超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
香港特首林郑月娥首度针对民阵解散作出回应，她称过去肆意触碰「红线」的人或团体，选择自动结束是「唯一选择」。香港律师会会成为下一波被打压的标的吗？
周二，香港特首林郑月娥表示，她支持香港立法引入中国的《反外国制裁法》。借助这项法律，美国及其他西方国家对香港镇压民主运动对港府官员进行制裁时，香港将可以采取报复行动。
时隔五年，国际非政府组织“记者无疆界”近日更新了“新闻自由掠夺者”名单。香港特首林郑月娥作为该榜的首批女性名列其中。被指为“习近平的傀儡”。
香港特首林郑月娥6日公布候选人资格审查委员会的名单，由4名现任政府官员与3名非官守成员组成。专家批评，这个委员会的成员都是被视为会听命於北京的人，这也代表北京已把持即将到来的三场选举。
香港《苹果日报》母公司的壹传媒董事会21日决定去信保安局，要求在25日之前解封冻结的资产，否则将於25日停止营运。香港特首林郑月娥22日拒答是否会解冻资产。
路透社报道称，联合国人权事务高级专员巴切莱特首次公开表示今年能够就访问包括新疆在内的中国多个地区与中方协调达成一致。北京会答应吗?
《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》5月27日下午在香港立法会以40票赞成、2票反对、0票弃权三读通过。香港特首林郑月娥发表声明称，通过《条例草案》是在“一国两制”下确保“爱国者治港”具重大标志意义的时刻。
根据香港民意研究计划，香港特首林郑月娥和港府表现评分相当低。在种种争议下，林郑月娥亲上火线，担纲《香港电台》主持，向市民介绍新的选举制度。
中國人大常委會即將開會，預料香港選舉改革的細節會隨之公開。到底新選舉制度下還有多少迴旋空間？官場要員頻頻向各界進行期望管理。
香港特首林郑月娥8日称，她欢迎人大审议完善香港选举制度的草案，强调这次改制不是针对民主派。她不愿表明立法会选举是否将再被延後，只说该选举应在选委会选举後举行。
港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。
中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。
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