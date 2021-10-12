港府公布候选人审查委员会 专家：北京全权掌握

香港特首林郑月娥6日公布候选人资格审查委员会的名单，由4名现任政府官员与3名非官守成员组成。专家批评，这个委员会的成员都是被视为会听命於北京的人，这也代表北京已把持即将到来的三场选举。