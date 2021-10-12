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特别行政区行政长官

中华人民共和国称所属特别行政区的行政首长为“行政长官”，俗称“特区首长”，简称“特首”。

香港特别行政区行政长官，1997年设立之香港特别行政区政府的行政首长。澳门特别行政区行政长官，1999年设立之澳门特别行政区政府的行政首长。

Voters enter a polling center for the election committee that will vote for the city's leader in Hong Kong Sunday, Sept. 19, 2021. Hong Kong's polls for an election committee that will vote for the city's leader kicked off Sunday amid heavy police presence, with chief executive Carrie Lam saying that it is very meaningful as it is the first election to take place following electoral reforms. (AP Photo/Vincent Yu)

「爱国者」紧箍咒 港民主党缺席立法会选举 12.10.2021

香港特首林郑月娥曾表示，若政党不参政，要质疑其存在价值，而政党不再进入政治体制「有点奇怪」。现在，奇怪的事发生了。
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam speaks during a press conference in Hong Kong, Tuesday, Aug. 10, 2021. Lam said Tuesday she supports implementing an anti-foreign sanctions law in the semi-autonomous city, calling the law a countermeasure against the sanctioning of national organizations and Hong Kong officials. (AP Photo/Vincent Yu)

林郑推23条、建「双城三圈」 香港政经格局将走向何方？ 08.10.2021

林郑月娥任内最後一份《施政报告》把重点放在未来的长远规划，内容聚焦将香港融入「国家发展大局」以及维护国安工作等被是为极具争议的政治和经济任务，香港民间怎麽看待？
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam is seen on a tv screen as she delivers her annual policy address at the Legislative Council in Hong Kong, China October 6, 2021. REUTERS/Lam Yik

香港特首：推展基本法23条立法 加速「港深融合」 06.10.2021

香港特首林郑月娥发表任内最后一份《施政报告》，不仅碰触了《基本法》23条立法的烫手山芋、还要加快香港北部与深圳边界的建设，加速「港深融合」。她还说了些什麽？
Symbolbild | Pandora Papers Die Rechte des Fotos sind für die DW frei.

潘多拉文件：各国政商名流如何避税并藏匿钜额资产? 04.10.2021

超过150个新闻机构跨国报导，揭露捷克总理、香港前特首董建华和歌手夏奇拉等人如何透过离岸公司避税。德国之声土耳其语组是唯一参加「潘多拉文件」调查的土耳其语新闻机构。
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam speaks during a press conference in Hong Kong, Tuesday, Aug. 10, 2021. Lam said Tuesday she supports implementing an anti-foreign sanctions law in the semi-autonomous city, calling the law a countermeasure against the sanctioning of national organizations and Hong Kong officials. (AP Photo/Vincent Yu)

港特首回应民阵解散：自动结束是唯一选择 17.08.2021

香港特首林郑月娥首度针对民阵解散作出回应，她称过去肆意触碰「红线」的人或团体，选择自动结束是「唯一选择」。香港律师会会成为下一波被打压的标的吗？
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam speaks during her weekly press conference at the government headquarters in Hong Kong on June 22, 2021. (Photo by Peter PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

香港特首：支持本土立法实施《反外国制裁法》 10.08.2021

周二，香港特首林郑月娥表示，她支持香港立法引入中国的《反外国制裁法》。借助这项法律，美国及其他西方国家对香港镇压民主运动对港府官员进行制裁时，香港将可以采取报复行动。
16.12.2019 *** In this photo provided by Hong Kong Government Information ServicesChinese President Xi Jinping, right, shakes hands with Hong Kong Chief Executive Carrie Lam in Beijing, China, Monday, Dec. 16, 2019. Chinese President Xi Jinping has said Hong Kong has faced its grimmest and most complex year since the former British colony was returned to China, before reiterating his support for the semi-autonomous city's leader. (Hong Kong Government Information Services via AP) |

林郑月娥、习近平入榜全球“新闻自由掠夺者” 06.07.2021

时隔五年，国际非政府组织“记者无疆界”近日更新了“新闻自由掠夺者”名单。香港特首林郑月娥作为该榜的首批女性名列其中。被指为“习近平的傀儡”。
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam speaks during her weekly press conference at the government headquarters in Hong Kong on June 22, 2021. (Photo by Peter PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

港府公布候选人审查委员会 专家：北京全权掌握 06.07.2021

香港特首林郑月娥6日公布候选人资格审查委员会的名单，由4名现任政府官员与3名非官守成员组成。专家批评，这个委员会的成员都是被视为会听命於北京的人，这也代表北京已把持即将到来的三场选举。
Hong Kong Chief Executive Carrie Lam listens to a reporter's question during a news conference on the Hong Kong electoral system reform in Hong Kong, March 30, 2021. China's top legislature approved amendments to Hong Kong's constitution on Tuesday that will give Beijing more control over the makeup of the city's legislature. (AP Photo/Kin Cheung)

《苹果》26日后恐停刊 林郑:新闻不能影响国安 22.06.2021

香港《苹果日报》母公司的壹传媒董事会21日决定去信保安局，要求在25日之前解封冻结的资产，否则将於25日停止营运。香港特首林郑月娥22日拒答是否会解冻资产。
UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet looks on prior to a press conference on December 9, 2020 in Geneva. - The UN human rights chief warned that the coronavirus crisis had zeroed in on the fissures and fragilities in our societies, including a failure to respect basic rights. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

联合国官員盼今年入疆调查 中：应是友好访问 22.06.2021

路透社报道称，联合国人权事务高级专员巴切莱特首次公开表示今年能够就访问包括新疆在内的中国多个地区与中方协调达成一致。北京会答应吗?
FILE - In this Wednesday, March 17, 2021, file photo, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam listens to questions during a question and answer session at the Legislative Council in Hong Kong. China's top legislature approved amendments to Hong Kong's constitution on Tuesday, March 30, that will give Beijing more control over the make-up of the city's legislature. (AP Photo/Vincent Yu, File)

香港立法会三读通过完善选举制度条例草案 27.05.2021

《2021年完善选举制度（综合修订）条例草案》5月27日下午在香港立法会以40票赞成、2票反对、0票弃权三读通过。香港特首林郑月娥发表声明称，通过《条例草案》是在“一国两制”下确保“爱国者治港”具重大标志意义的时刻。

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam listens to a reporter's question during a news conference on the Hong Kong electoral system reform in Hong Kong, March 30, 2021. China's top legislature approved amendments to Hong Kong's constitution on Tuesday that will give Beijing more control over the makeup of the city's legislature. (AP Photo/Kin Cheung)

支持度创新低 林郑月娥《香港电台》开节目 28.04.2021

根据香港民意研究计划，香港特首林郑月娥和港府表现评分相当低。在种种争议下，林郑月娥亲上火线，担纲《香港电台》主持，向市民介绍新的选举制度。
Hong Kong and Chinese national flags are flown behind a pair of surveillance cameras outside the Central Government Offices in Hong Kong, China July 20, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

香港选举改革酝酿细节  下周北京料有分晓 26.03.2021

中國人大常委會即將開會，預料香港選舉改革的細節會隨之公開。到底新選舉制度下還有多少迴旋空間？官場要員頻頻向各界進行期望管理。
25.11.2020, Hongkong, Hong Kong Chief Executive Carrie Lam attends a news conference following the annual policy address in Hong Kong, China November 25, 2020. REUTERS/Lam Yik

林郑感谢北京为港「解困」 重申中央有主导权 08.03.2021

香港特首林郑月娥8日称，她欢迎人大审议完善香港选举制度的草案，强调这次改制不是针对民主派。她不愿表明立法会选举是否将再被延後，只说该选举应在选委会选举後举行。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 05.03.21 *** Chinese leaders and delegates attend the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, China March 5, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

防止“多数人独裁” 北京拟改革香港选举 06.03.2021

港区全国人大代表廖长江向路透社透露，北京拟对香港选举制度进行改革，防止“多数人独裁”。他认为想要一人一票的港人“政治上不成熟”。
(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Reporters raise hands to ask questions during a press conference of the fourth session of the 13th National People's Congress (NPC) via video link in Beijing, capital of China, March 4, 2021. The NPC, China's national legislature, held a press conference Thursday night, ahead of the opening of its annual session. Zhang Yesui, spokesperson for the fourth session of the 13th NPC, took questions from Chinese and foreign reporters on the agenda of the session and the work of the NPC via video link. (Xinhua/Jin Liangkuai)

人大聚焦落实「爱国者治港」 议案列选举制度修改 05.03.2021

中国官媒4日公布的人大议程中，包含了各界关注的修改香港选举制度的议案。多家港媒报导指出，全国人大将扩大立法会与特首选委会的席次，确保「爱国者」占多数。
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