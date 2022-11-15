林郑月娥表示不会向港人道歉

香港特首林郑月娥卸任前在接受彭博社采访时表示 ，她不会为任内发生的一系列事情向香港人道歉，但是想向自己的家人表达歉意，“因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲”。