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中华人民共和国称所属特别行政区的行政首长为“行政长官”，俗称“特区首长”，简称“特首”。
香港特别行政区行政长官，1997年设立之香港特别行政区政府的行政首长。澳门特别行政区行政长官，1999年设立之澳门特别行政区政府的行政首长。
亞洲七人欖球賽誤播《願榮光歸香港》事件持續延燒，香港特首李家超週一（11月14日）表示，即使主辦單位已致歉，但此案含有「政治目的」，要求港警徹查是否涉及違反《香港國安法》及《國歌法》。
本周三，香港举办新冠疫情爆发以来最大规模的经济会议国际金融领袖投资峰会。包括高盛、摩根士丹利、瑞银和黑石在内的国际金融机构的代表皆前来出席这场峰会。香港特首李家超致辞表示，香港正步向正常，最坏的情况已经过去，将进一步放宽检疫措施。
香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
在一艘与受制裁的俄罗斯富豪有关的游艇停靠香港後，美国10日警告，若香港成为受制裁者的避风港，其金融地位恐受影响。香港特首11日重申，该市无法律依据执行西方国家发动的制裁。
香港特首李家超出席了特区政府举办的国庆典礼，提到中央制定《港区国安法》，落实「爱国者治港」，令香港步入由乱到治的阶段。他也表示香港在关键时刻「总有祖国作为坚强后盾」。
香港法院近期以參與或組織抗議活動為由指控、監禁了至少兩名活動人士。香港新任特首李家超誓言治港要更關注國家安全，專家如何看待港府接連對香港公民社會的壓迫手段釋出的信號？香港會否變得更加極權？
香港將在實施仿效中國防疫措施，實施「健康碼」，確診者會被標註「紅碼」限制出行。但該防疫措施，在中國遭質疑用來維穩，且有侵犯隱私的疑慮，香港特首李家超12日一一釋疑，但香港民眾埋單嗎？
中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。
7月1日是香港主权移交25周年，同时也是香港第六届政府就职典礼。国家主席习近平一连两日访港，亲自参加新任特首李家超宣誓就职仪式。不过官方在官方试图营造歌舞升平、普天同庆的景象，民间反应普遍极为冷淡，形成强烈对比。
中國國家主席習近平將於7月1日出席香港回歸25週年活動，港警已就此加強保安措施。但就在活動前夕，傳出有多家獲邀採訪的傳媒機構，被港府新聞處以「保安」為由要求撤換記者。對於當局突然作出的安排，記協表示極度遺憾。
据香港媒体报道，习近平将从深圳前往香港，出席回归25周年庆祝活动。此前中国官媒宣布习近平将会参加庆典，但并未透露他是否将亲自前往。
本周日，中国国务院正式任命了香港特别行政区下一届政府的主要官员。其中包括四名受美国制裁的高级官员。即将出任特首的李家超表示对制裁“嗤之以鼻”。
香港回歸25週年慶祝活動以及候任特首李家超的就職典禮，傳出多家本地及外國傳媒並沒有獲准採訪，這也讓香港的新聞自由再次引發外界疑慮。
香港特首林郑月娥卸任前在接受彭博社采访时表示 ，她不会为任内发生的一系列事情向香港人道歉，但是想向自己的家人表达歉意，“因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲”。
中国主席习近平周一（5月30日）在北京首次会晤即将上任的中国香港特别行政区第六任行政长官李家超，对之赞誉有加，并称对香港的“一国两制”方针不会改变。
香港周日举行第六届行政长官选举，警界出身的前政务司司长李家超作为唯一候选人高票当选。他将在七月接棒林郑月娥成为香港特首。
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