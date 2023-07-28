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中华人民共和国称所属特别行政区的行政首长为“行政长官”，俗称“特区首长”，简称“特首”。
香港特别行政区行政长官，1997年设立之香港特别行政区政府的行政首长。澳门特别行政区行政长官，1999年设立之澳门特别行政区政府的行政首长。
《华盛顿邮报》引述不具名官员称，因制裁原因，美国拒绝香港特首李家超出席11月旧金山APEC会议。中国外交部回应称，制裁乃"非法无理"，美方应立即解除。
在反對聲浪之中，美國務院13日修正聲明，表示先前的說法有誤，美方尚未決定是否邀請香港特首李家超參與APEC會議。同日，李家超強調主辦國有責任邀請成員出席。
香港公共圖書館近期大量下架六四相關館藏，連「明顯未涉及國安問題」的作品亦無倖免，遭學者批做法「過火」。16日，香港特首李家超卻說，人們仍可從私營書店取得這些書，「如果他們想買，就買得到」。
香港特首李家超近日在接受香港媒体采访时表示，他已要求香港保安局草拟基本法23条立法的第二稿并希望在今年、最迟明年完成整个立法工作。香港前特首林郑月娥未进入新一届全国政协委员名单。
中国全国人大常委会表决通过释法，称在香港涉及国安法案件如聘请不具本地全面执业资格的海外律师，须取得特首签发的证明书，否则国安委应当介入。有法律学者认为该释法"为香港创建了一个事实上的政法委"。
香港特首李家超周六（12月24日）表示，因为新冠疫情基本关闭的香港与内地的边界可望在明年1月中旬重新开放。
周五，中国党和国家领导人习近平再度重申了"一国两制"的治港原则，他表示，这是保障香港繁荣稳定的"最佳制度安排"。
香港特首李家超周三发表了他自上任以来第一份施政报告，除了提到落实《国安法》、招揽人才、解决住房问题之外，也强调要向世界说出「真实的香港好故事」。
在一艘与受制裁的俄罗斯富豪有关的游艇停靠香港後，美国10日警告，若香港成为受制裁者的避风港，其金融地位恐受影响。香港特首11日重申，该市无法律依据执行西方国家发动的制裁。
香港特首李家超出席了特区政府举办的国庆典礼，提到中央制定《港区国安法》，落实「爱国者治港」，令香港步入由乱到治的阶段。他也表示香港在关键时刻「总有祖国作为坚强后盾」。
中国党和国家领导人习近平参加了香港主权回归25周年庆典活动，尽管街头挂满了彩旗和欢迎标语，但北京高压和新冠疫情的双重冲击之下，香港民间并没有太多的节日氛围。
中國國家主席習近平將於7月1日出席香港回歸25週年活動，港警已就此加強保安措施。但就在活動前夕，傳出有多家獲邀採訪的傳媒機構，被港府新聞處以「保安」為由要求撤換記者。對於當局突然作出的安排，記協表示極度遺憾。
据香港媒体报道，习近平将从深圳前往香港，出席回归25周年庆祝活动。此前中国官媒宣布习近平将会参加庆典，但并未透露他是否将亲自前往。
香港特首林郑月娥卸任前在接受彭博社采访时表示 ，她不会为任内发生的一系列事情向香港人道歉，但是想向自己的家人表达歉意，“因为他们为支持我为香港人服务的使命以及把香港建设成为中华人民共和国的一部分而做出了牺牲”。
中国主席习近平周一（5月30日）在北京首次会晤即将上任的中国香港特别行政区第六任行政长官李家超，对之赞誉有加，并称对香港的“一国两制”方针不会改变。
香港周日举行第六届行政长官选举，警界出身的前政务司司长李家超作为唯一候选人高票当选。他将在七月接棒林郑月娥成为香港特首。
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