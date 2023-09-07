 特别检察官争取本月对亨特·拜登提起诉讼 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2023

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时政风云

特别检察官争取本月对亨特·拜登提起诉讼

美国司法部表示，联邦检察官将争取在本月底前对亨特·拜登提起诉讼，此前，这位总统之子与美国检方达成的认罪协议破裂。

亨特·拜登陷入法律纠纷已有多年

亨特·拜登陷入法律纠纷已有多年

（德国之声中文网）上个月被提升为特别检察官，负责调查亨特·拜登法律纠纷的大卫·韦斯（David Weiss）写道："《快速审判法》要求政府最早在2023年9月29日星期五之前获得大陪审团的起诉书。"

他在一份法庭文件中说："政府打算在该日期之前就本案提起公诉。"

对亨特·拜登的具体指控和指控数量尚不清楚，但看似非法拥有枪支有关，他被指控在使用毒品期间持有枪支。

韦斯调查亨特·拜登的案件已有五年之久，在被任命为特别顾问之前是特拉华州的律师。

亨特·拜登的法律纠纷

亨特·拜登陷入法律纠纷已有多年，但选举季来临之际可能的进行的审判仍引起关注。

之前，亨特·拜登的认罪协议还未获得法官批准就已破裂。

亨特·拜登与枪支有关的麻烦始于 2018 年，当时他在吸毒的同时购买了枪支。

此外，他还被指控犯有2017年和2018年收入超过150万美元，却未缴纳超过10万美元税款的两项轻罪。

认罪协议破裂

亨特·拜登曾准备承认两项故意不缴税的罪名，并同意其他条件以避免因枪支问题被指控。

然而，这项认罪协议在 7 月接受法官审查期间破裂。辩护律师表示，亨特·拜登遵守了他们与检察官就枪支指控达成的原始协议条款。

该协议规定，如果他在两年内不沾毒品、不惹麻烦，就可以免于起诉，他的律师认为该协议仍然有效，但检察官不同意。

众议院共和党人推动调查

自今年1月共和党控制众议院以来，亨特·拜登一直是国会调查的目标。

拜登总统与儿子亨特

拜登总统与儿子亨特

议员们通过向不同机构发出传票获得了数千页的财务记录，并试图将亨特·拜登的财务状况与其父亲直接联系起来。但他们未能提供任何证据证明拜登总统直接参与了儿子的工作，虽然他曾与亨特·拜登的客户共进晚餐。

乔·拜登今年早些时候宣布竞选连任。他潜在的主要共和党竞争对手、前总统特朗普正面临一连串的刑事案件。

 

（路透社、美联社）

 

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