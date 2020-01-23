"特别害怕的一个春节"

（德国之声中文网）除了武汉之外，还有12个附近城市受到交通管制，其中大部分消息是在周五宣布的，所采取的措施从关闭公共场所、限制大型集会到停止公共交通、要求市民不要出城等。其中多座城市人口数百万计，最大的是黄冈，有750万人口。

中国有关部门宣布，感染人数已超过800例，其中177例情况严重，另有1072例为疑似病例。官员称，一名病患在黑龙江病逝，这是武汉以外的第二起死亡病例。世卫组织尚未宣布全球紧急状态，但确认在多个国家有确诊病例。

"担心没有足够的医疗能力应对更大的爆发"

法新社记者从武汉报道称，周五的这座城市如同空城：街上无人，店铺关门。而在武汉各处的医院，焦急的病人由身着全身防护服的医护人员进行检查。

在武汉第五医院测体温的地方，一位医护人员从一位中年女性那里拿回体温计，看了一下，对她说："你挂号了吗？那就去医生那里吧。"一位35岁的李先生说出很多人的担心："我发烧、咳嗽，担心自己被感染了。"医护人员说："我还不知道结果。"

在武汉红十字医院，42岁的黄伟（音译）表示，他担心如果生病的人拥挤在一处，情形会恶化；他也担心1100万人口的这座城市没有足够的医疗能力来应对更大的爆发。"医疗处理能力是不够的，（等待的）时间太长了，在医院里面排队可能会导致交叉感染。这是我们担心的。"人们测体温要等数小时，许多人坐在椅子上排队，因为队那么长。

这两家医院的医护人员都穿着全身防护服，但一些等待检查的病人甚至没有戴口罩。在附近的一家药店，紧张的店员不让人们进店，而是把门半开把药物递给顾客。但并非所有的顾客都这么谨慎。一位年长的女士向法新社表示，她买了口罩，但没戴，因为她只在附近的市场买菜，不觉得那里有什么好怕的。

武汉第五医院门外贴的告示写着，该院完全用于收治发热病人，不再收治其他病症。不过，这家医院并无多少安保措施，人们可以自由进出。武汉卫健委周五表示已征用该市七家医院作为发热定点诊疗医院。

在有关武汉医院病床不足的报道出现后，中国国家媒体称有关部门将在10天内赶建一座新的医院应对此次爆发。这座武汉的新医院计划在2月3日竣工。中国国家媒体还报道称，40名军队医生前往武汉金银潭医院，帮助重症监护工作。

“真令人害怕，特别对我们这样在疫区的人”

一位不愿透露姓名的武汉出租车司机向法新社表示："今年春节我们过得特别害怕。因为病毒，人们都不出门。"但他说"封城"应该不会带来食物的紧缺，因为人们都储存了年货。

一位在武汉的30岁的林女士则透过电话向路透社记者表示："那么多新闻和数字，每10分钟就更新一次，真令人害怕，特别是对我们这样在疫区的人。"

周五，身着全身防护服的工作人员在北京一处地铁站给进站者测体温。在北京西站，测温摄像头则对乘客进行测查。北京临时关闭了故宫和一段长城，上海则关闭了迪士尼乐园，以防止疾病的进一步传播。北京、上海等一些城市的许多商店口罩脱销。湖北的邻省湖南也关闭了一系列旅游景点、取消了一些活动。

苗子/李鱼（法新社、路透社）