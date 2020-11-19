特习数月首次同台 APEC峰会引关注

(德国之声中文网)这是一个鲜明的对照：亚太经合组织峰会APEC上，习近平发表讲话谈抗击疫情，另一边，美国总统特朗普的推特账号连发推文指控大选造假。共有21个环太平洋国家参加了视频峰会，会议一开始，特朗普就显得心不在焉，全无兴趣。

东道主马来西亚在开幕式后结束了视频直播，没有对外界公开特朗普讲话的内容。尽管是虚拟会议，这还是习近平和特朗普8个月以来的首次往来。两人上一次通电话是在3月27日，当时疫情还未出现全球性地爆发。通话结束后，特朗普曾对习近平连连称赞，他在推特上写道，这次交谈非常愉快。中国已经经历了很多，并对病毒有了深刻的了解。双方正在紧密合作。

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从那之后双方再无互动。中美贸易摩擦，北京在香港问题上的强硬路线， 美国宣布制裁多个侵犯新疆人权的中国官员及实体，两国之间关系处于自1979年建交以来的最低点。外界出现了中美“新冷战”的说法。

如今特朗普一有机会就谴责这场瘟疫是中国的错，还称病毒为“中国病毒”。有批评者指出，特朗普此举也是为了推卸责任，转移视线。在今年9月的联大发言特朗普说：“我们必须对将这一瘟疫散布到世界的国家——中国进行问责。”

相比之下，习近平显得非常自信，他知道特朗普不久将会离开。中国有效控制了病毒。周五APEC领导人非正式会议上，他发言表示：“我们在抗击病毒的斗争中取得了重大的战略成功。“ 他还表示，中国的生产也步入正轨，从而使前三季度的经济再次实现增长。根据中国官媒新华社，习近平指出，实现自由开放的贸易和投资绝非可以一蹴而就。亚太地区要继续领风气之先，坚决维护和平稳定，坚定捍卫多边主义。路透社报道，他还表示，中国欢迎区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）完成签署，将积极考虑加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。

拒用官方背景

虽然特朗普的表态没有被公开，不过白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)透露，这是一场“良好、健康、建设性和合作的会议”。他表示这位美国总统利用这个平台介绍美国抗击疫情的进展，包括成功的疫苗试验和经济“v型复苏”。

《南华早报》指出，周五的会议上仍可以看到美国特立独行的踪迹，特朗普是唯一一个未使用主办方提供的官方视像背景的国家领袖。美联社援引一位参与策划峰会的匿名消息人士透露，特朗普拒绝使用该背景。

俄罗斯总统普京和日本新任首相菅义伟都参加了这次视频会议。两年前，特朗普只派了副总统彭斯参加峰会，这被认为是对该地区缺乏兴趣的标志。去年，智利因为国内抗议不断取消了APEC峰会。

本周六，在沙特阿拉伯主办的20国集团在线峰会，特朗普和习近平再次隔空相见。德国总理默克尔也参加这次为期两天的峰会



文木/ 王凡 （德新社等）

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