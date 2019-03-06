特习会尚无定期 北京释放乐观信号

（德国之声中文网）中国商务部副部长、贸易谈判副代表王受文周六在十三届全国人大二次会议记者会上回答记者提问时表达了对中美贸易谈判前景的乐观态度。中美贸易磋商"在一些重要问题上都取得了实质性进展"，王受文介绍道，目前双方经贸团队正在继续沟通、磋商，目标是"按照两国元首确定的磋商原则和方向，达成一个协议，取消所有相互加征的关税，使中美双边贸易能够回到正常的轨道上来"。

此前，美国方面曾经对贸易谈判短期内实现突破表示不乐观，指出双边仍然在很多议题上存在分歧，还需要通过更多谈判加以解决。到目前为止，关于之前特朗普提出要和习近平举行会晤的计划，还没有传出具体日期敲定的消息。本周五，特朗普在华盛顿表示，目前应该是进展顺利，但是他也同时强调，如果要和中国达成协议，那必须是对美国有利的协议，否则宁愿没有协议。

外商投资法是良药？

据法新社报道，双方目前正在讨论的话题包括，美方指责中国对关键产业的国家补贴，对本国企业的优惠待遇，以及对美国技术产权的窃取等。主管国有资产和国企事务的国资委否认中国存在补贴行为。主任肖亚庆在周六有关"国有企业改革发展"的记者会上说："中国的法律法规没有专门针对中国国有企业补贴的规定，中央企业也没有经营所有制的补贴，就是只给中央企业，不给别的企业，只给国有企业，不给别的企业。"他还补充道，中国政府各部门正在"清理规范各种补贴"，这将有利于营造公平竞争的环境。

在本次全国人大会议上，外商投资法的草案也已经提交审议，预计应该会在下周的表决中通过。北京称该法律将使得外国企业在中国投资变得更加容易，只要欲投资行业领域不在所谓的负面清单之内，就可以享受和中国企业一样的待遇，无需像过去那样经过"逐案审批"。

从牛肉汉堡和茄子鸡丁就能看到希望？

商务部副部长王受文指出，目前被列入负面清单内的行业只有48个，并强调整个过程是开放透明的，"给外国投资者提供重要的法律保护"。据悉，该法还将禁止政府部门利用行政权力干预企业的技术合作，不得强制外国企业进行技术转让。

在记者会上，王受文还透露了中美贸易谈判中的一个细节故事，以彰显乐观前景：在一次磋商过程中，贸易谈判人员中午吃盒饭，中国首席谈判代表刘鹤吃的是牛肉汉堡，而美国首席谈判代表莱特希泽吃的是茄子鸡丁，双方都没有喝咖啡或者是茶，喝的都是白开水--"这就是要找共同点"，王受文强调，目前双方团队还在"夜以继日地沟通，在磋商文本"，由此可见谈判是有希望的。

基本谈妥后再举行"特习会"

不过，另据路透社报道，在有关确定"特习会"具体日期的问题上，中国方面仍然犹豫不定。据《华尔街日报》周五援引知情人士报道，北京高层表示，只有在确信两国元首亲自会晤时可以真正敲定一份协议的前提下，才同意举行峰会。

如果按照这一设想，那么"特习会"主要将是一次协议签署仪式。据称，习近平不希望重蹈前不久"特金会"无果而终的覆辙。在经历了声势浩大的开场之后，在越南河内举行的美朝领导人会晤因为双方无法达成共识而提前结束。

美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）也对《华尔街日报》表示，目前"特习会"并没有确定的日期。"双方均同意，必须有重大进展，即感觉立场非常接近时，才召开峰会"，这位大使说，"我们尚未达到这个程度，但是和过去很长一段时间相比，我们的立场已经更加接近了。"